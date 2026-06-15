ran Fußball WM 2026: Neuer-Comeback fragwürdig und nachvollziehbar Videoclip • 02:19 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster zwar noch nicht geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

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+++ 15. Juni, 10:55 Uhr: Wolfsburg schnappt sich wohl Fabian Reese +++ Beim VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die Mission Wiederaufstieg bereits auf Hochtouren. Wie "Sky" berichtet, steht der Transfer von Fabian Reese kurz vor dem Abschluss. Demnach zahlen die "Wölfe" für ihren Wunschspieler eine Ablösesumme zwischen acht und neun Millionen Euro an Hertha BSC. Zuvor hätte sich der 28-Jährigen mit den Wolfsburgern bereits auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Der Medizincheck soll wohl zeitnah erfolgen. Reese überzeugte in der vergangenen Saison als Kapitän und Leistungsträger der "Alten Dame" in der 2. Bundesliga mit zehn Toren und 13 Assists in 33 Spielen.

+++ 13. Juni, 00:09 Uhr: AC Mailand nimmt wohl Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ins Visier +++ Nach der angeblichen Absage von Ralf Rangnick als neuer starker Mann beim AC Mailand sollen die Rossoneri nun einen weiteren Kandidat aus Deutschland ins Visier nehmen. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, zählt nun Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zu den Kandidaten des italienischen Topklubs. Der 45-Jährige hat bei der Eintracht in den zurückliegenden Jahren durch zahlreiche Top-Transfers für Aufsehen gesorgt, steht bei den Hessen noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag.

+++ 10. Juni, 14:05 Uhr: Entscheidung um Toptalent Eichhorn wohl gefallen +++ Entscheidung im Rennen um Kennet Eichhorn. Das deutsche Toptalent von Hertha BSC wechselt dank einer Ausstiegsklausel zu Bayer Leverkusen, das berichten "kicker" und "Sky" übereinstimmend. Demnach ist der 16-Jährige, der laut "Sky" einen Vertrag bis 2031 unterschreiben soll, bereits zum Medizincheck bei der Werkself eingetroffen. In den vergangenen Wochen hatten unzählige Topklubs um den Youngster gebuhlt. Manchester City, der FC Bayern München, der FC Liverpool, Borussia Dortmund - und zuletzt auch RB Leipzig wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers, der sowohl als Sechser als auch als Achter eingesetzt werden kann, ist für Verantwortlichen in Leverkusen ein absoluter Coup. Mit Spielern wie Julian Brandt, Kai Havertz, Benjamin Henrichs und Florian Wirtz, die allesamt als Minderjährige in Leverkusen bereits den Sprung zum Bundesligaspieler schafften, kann der Klub aber auch diverse Erfolge vorweisen. Wichtig: Die fixe Ausstiegsklausel von knapp weniger als zehn Millionen Euro besitzt nur bis zum 15. Juni Gültigkeit. Für Bayer ist die Summe niedriger als für Mitbewerber, konnte sich die Werkself doch nicht für die Champions League qualifizieren. Mit der Vertragsunterschrift soll der U17-Nationalspieler zudem ein üppiges Handgeld einstreichen. Zuletzt war über eine Summe von rund zehn Millionen Euro spekuliert worden. Der Teenager würde damit seinem Berliner Förderer Kosta Kotsifakis folgen, der bereits vor einigen Tagen als neuer Co-Trainer der U19 und Talente-Coach von der Hertha unters Bayer-Kreuz gewechselt war. In der Hauptstadt besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolvierte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstieg, noch einen Kontrakt bis 2029.

+++ 9. Juni, 22:49 Uhr: Frankfurt offenbar an Bayern-Talent Aseko interessiert +++ Während sich der FC Bayern und Eintracht Frankfurt derzeit im Poker um Nathaniel Brown befinden, rückt unabhängig davon offenbar ein weiterer Name in den Fokus der Gespräche zwischen den beiden Klubs. Wie "Sky" und "Bild" berichten, wirbt die Eintracht intensiv um Mittelfeldspieler Noel Aseko. Der 20-Jährige war in den vergangenen anderthalb Jahren von den Bayern an Zweitligist Hannover 96 verliehen. Die Niedersachsen zogen zwar die Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, die Münchner setzten aber direkt ihre Rückkaufoption über 2,5 Millionen Euro ein. Inzwischen wird sein Marktwert laut "transfermarkt.de" auf zwölf Millionen Euro taxiert. Zwischen Frankfurt und Aseko laufen demnach bereits "fortgeschrittene Gespräche", die Hessen bieten dem Youngster wohl einen Vertrag bis 2030 inklusive Option für ein weiteres Jahr. Aseko selbst sei einem Wechsel nach Frankfurt aufgeschlossen, allerdings habe er auch noch andere Angebote. Noch ist aber offen, ob die Bayern Aseko überhaupt verkaufen wollen. Trainer Vincent Kompany habe dem Spieler bereits positive Signale gesendet, der Konkurrenzkampf beim Rekordmeister wäre allerdings enorm. Aseko feierte in der abgelaufenen Zweitligasaison seinen Durchbruch und war unumstrittener Leistungsträger bei 96. In 33 Pflichtspielen kam der Sechser auf neun Torbeteiligungen.

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+++ 9. Juni, 15:42 Uhr: Kennet Eichhorn sagt Liverpool wohl ab +++ Wie "Sky" und der "Kicker" übereinstimmend berichten, läuft die Ausstiegsklausel von Kennet Eichhorn am Montag, den 15. Juni, ab. Demnach wird bis dahin wohl eine Entscheidung erwartet, was die Zukunft des 16-jährigen Mittelfeld-Juwels angeht. Laut "Sky" hat sich Eichhorn nun gegen einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden. Der englische Klub galt zuletzt als Top-Favorit auf die Dienste des Talents. Demnach stehe für Eichhorn "die sportliche Entwicklung im Vordergrund." Sein Plan sei es daher, in Deutschland zu bleiben und sich in der Bundesliga zu beweisen. Laut "Sky" soll Bayer Leverkusen nun offenbar auf eine Verpflichtung drängen und den Transfer finalisieren wollen. In den vergangenen Tagen soll es wohl entsprechende Gespräche zwischen Vertretern der "Werkself" und der Spielerseite gegeben haben. Darüber hinaus sollen offenbar auch RB Leipzig und Borussia Dortmund weiterhin im Rennen sein. Nach Informationen der "Sport Bild" soll der FC Bayern kürzlich Abstand von einer Verpflichtung des Top-Talents genommen haben. Grund soll das hohe Handgeld von kolportiertem zehn Millionen Euro sein, dass Eichhorns Berater wohl fordert.

+++ 7. Juni, 13:45 Uhr: Schalke 04 verpflichtet ersten Neuzugang +++ Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat für die kommende Saison den ersten neuen Spieler verpflichtet. Wie unter anderem "Sky" und die "Rheinische Post" berichten, wird Satoshi Tanaka in der nächsten Spielzeit im Trikot der Gelsenkirchener auflaufen. Der 23-jährige Japaner kam im Winter aus der japanischen Liga zu Fortuna Düsseldorf und stieg mit der Mannschaft in die 3. Liga ab. In 13 Zweitligaspielen bereitete der defensive Mittelfeldspieler zwei Tore vor. Besonders bitter für Düsseldorf: Eigentlich hatte Tanaka eine Ausstiegsklausel, die bei zehn Millionen Euro lag. Durch den Abstieg ist diese auf lediglich eine Million gesunken. Schalke setzte sich gegen andere Interessenten durch und sicherte sich die Dienste des Mittelfeldspielers.

+++ 5. Juni, 07:22 Uhr: El Mala sagt offenbar Premier-League-Klub ab +++ Wohin zieht es Said El Mala im Sommer? Nachdem der Youngster angeblich einen Wechselwunsch hinterlegt hatte, schien ein Transfer nur noch eine Frage der Zeit. Einen Wechsel zum FC Brentford wird es allerdings offenbar nicht geben. Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, hat El Malas Mutter, die auch als Beraterin fungiert, die Verhandlungen beendet. Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler hatte eine Ablösesumme von über 40 Millionen Euro demnach bereits akzeptiert.

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