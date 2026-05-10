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Bundesliga-Europapokal-Startplätze: Was passiert, wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt?
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball
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Videoclip • 01:18 Min
Der SC Freiburg steht im Finale der Europa League. Für die Bundesliga könnte ein Titelgewinn der Breisgauer große Auswirkungen haben.
Die Bundesliga hat den Kampf um den fünften Startplatz in der Champions League verloren.
Der SC Freiburg zog zwar in das Finale der Europa League ein, allerdings spielte sich gleichzeitig Rayo Vallecano in das Endspiel der Conference League.
Champions League: Bundesliga-Fünfter trotz Freiburg-Erfolg nicht dabei
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Im UEFA-Koeffizientenranking können die Spanier nun nicht mehr überholt werden. Trotzdem könnten in der kommenden Spielzeit fünf deutsche Teams an der Champions League teilnehmen.
Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben sich bereits über die Bundesliga qualifiziert. Um die Plätze drei und vier streiten sich derzeit RB Leipzig (62 Punkte), Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim (alle 58 Punkte).
Bei einem Sieg im Europa-League-Finale gegen Aston Villa (20. Mai) würde sich der SC Freiburg automatisch die Teilnahme an der "Königsklasse" sichern.
Kein Conference-League-Teilnehmer aus der Bundesliga?
Bleiben die Breisgauer gleichzeitig in der Liga auf Platz sieben, würde die Bundesliga in der nächsten Saison keine Mannschaft in der Conference League stellen.
Wird Freiburg Achter oder Neunter, oder verliert das europäische Finale, spielt der Siebte in der Conference League.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Badener die Europa League gewinnen und noch von Rang sieben abrutschen.
In dem Fall würden acht deutsche Mannschaften 2026/27 europäisch spielen.
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