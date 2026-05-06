Bundesliga: HSV und Union Berlin halten die Klasse - fünf Klubs müssen noch zittern

Erst Jubel im Stadion, dann vor dem Bildschirm Bild: picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler

Nach Abschluss des 32. Spieltags müssen sich nur noch fünf Bundesliga-Klubs mit dem Thema Abstieg befassen. Köln und Bremen sind so gut wie gerettet.

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Bundesliga: Köln und Bremen fast durch Rechnerisch noch gefährdet sind Köln und Bremen. Mit je 32 Zählern und dem zusätzlich besseren Torverhältnis fehlt jedoch nicht mehr viel. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Wolfsburg (Platz 16) und St. Pauli (Platz 17) können beide Klubs immerhin nicht mehr direkt absteigen, da sich die beiden Nordklubs am letzten Spieltag gegenüberstehen - und die Punkte wegnehmen. Insbesondere beim 1. FC Köln, der noch auf Heidenheim und die Bayern trifft, müsste es mit dem Teufel zugehen. Mit einem Torverhältnis von -8 sind die Kölner um 17 Tore besser als Wolfsburg (-25) und um 28 Treffer besser als St. Pauli (-28). Werder Bremen hat vor den letzten Duellen mit Hoffenheim und Dortmund ein Torverhältnis von -20 und könnte so durchaus noch hinter Wolfsburg oder St. Pauli fallen. Es sei jedoch gesagt, dass St. Pauli noch auf Leipzig und Wolfsburg noch auf die Bayern trifft - und damit schwere Gegner haben.. BVB-Noten in Gladbach: Zwei Fünfer und viele Vierer

FC Bayern München vor Rückspiel mit PSG: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern nicht reichen - Kommentar