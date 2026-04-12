Bundesliga: Said El Mala vermeidet Bekenntnis zum 1. FC Köln

Nach dem Sieg über Werder Bremen wird Said El Mala zu seiner Zukunft beim 1. FC Köln befragt. Dabei vermeidet er eine klare Ansage.

Shootingstar Said El Mala hat ein Bekenntnis zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln vermieden. Diskussionen und Spekulationen über einen möglichen Wechsel im Sommer schiebe er beiseite, sagte der 19-Jährige nach dem 3:1 (1:0) im Kellerduell gegen Werder Bremen am "DAZN"-Mikrofon: "Wir haben vertrauliche Gespräche mit Thomas Kessler und sind offen und ehrlich zueinander. Wir haben hier noch ein paar Spiele zu spielen, die extrem wichtig sind für den Verein. Wenn es so weit ist, dann wird sich schon was finden."

Auf die Frage, ob es ausgeschlossen sei, dass er bleibt, antwortete El Mala: "Kann ich nicht sagen." Sein Vertrag in Köln läuft bis 2030 und enthält keine Ausstiegsklausel. Schon seit dem vergangenen Sommer halten sich Gerüchte über einen Wechsel in die Premier League hartnäckig - vornehmlich soll Brighton & Hove Albion interessiert sein.