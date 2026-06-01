Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Zuschauer-Ranking

Bundesliga - Zuschauer-Ranking: Die Top-15 der Saison 2025/2026- nicht nur aus dem Oberhaus

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

2. Bundesliga

Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit"

Videoclip • 02:04 Min

Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga lockten auch in der Saison 2025/26 viele Zuschauer an. Vor allem die zweite Liga erwies sich als Zuschauermagnet. Sechs der 15 Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt kommen aus der 2. Bundesliga.

Im deutschen Profifußball sind die Tribünen während der Spiele gut gefüllt. Da bildete auch die Saison 2025/2026 keine Ausnahme. Und es zeigte sich, dass nicht nur die Bundesliga ein Zuschauermagnet ist. Denn unter den 15 Vereinen mit dem höchsten Zuschauerschnitt befinden sich auch sechs Zweitligsten.

Fünf Klubs begrüßten über die gesamte Spielzeit hinweg mehr als eine Million Fans. Aber: Nur bei zwei der Klubs war jedes Heimspiel ausverkauft.

ran präsentiert das Ranking. (Quelle: kicker.de)

Platz 15: 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 35.168 (insgesamt: 597.856 Zuschauer, zwei von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 14: Werder Bremen (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 41.282 (insgesamt: 701.800 Zuschauer, zehn von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 13: Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 42.355 (insgesamt: 720.027 Zuschauer, vier von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball

    U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball

    U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball

    WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball

    WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

Platz 12: Hannover 96 (2. Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 42.794 (insgesamt: 727.500 Zuschauer, acht von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 11: RB Leipzig (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 44.164 (insgesamt: 750.796 Zuschauer, acht von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 10: 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 46.717 (insgesamt: 794.183 Zuschauer, zwei von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 9: Hertha BSC (2. Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 48.291 (insgesamt: 820.955 Zuschauer, eins von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    French Open live mit Zverevs München-Schreck und Damen Top-Duell

    Verfügbar auf Joyn

    750 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    French Open live mit Zverevs München-Schreck und Damen Top-Duell

    Verfügbar auf Joyn

    750 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 03.06. 18:45 • Handball

    HBL live: GWD Minden – THW Kiel

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 03.06. 18:45 • Handball

    HBL live: GWD Minden – THW Kiel

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 8: 1. FC Köln (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 49.918 (insgesamt: 848.600 Zuschauer, 16 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 7: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 51.097 (insgesamt: 868.649 Zuschauer, fünf von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 6: Hamburger SV (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 56.947 (insgesamt: 968.100 Zuschauer, 17 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 5: Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 59.441 (insgesamt: 1.010.500 Zuschauer, neun von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

- Anzeige -

Platz 3: FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 61.700 (insgesamt: 1.048.898 Zuschauer, 14 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 2: FC Bayern München (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 75.000 (insgesamt: 1.275.000 Zuschauer, 17 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Platz 1: Borussia Dortmund (Bundesliga)

Zuschauerschnitt: 81.285 (insgesamt: 1.381.840 Zuschauer, 16 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)

Weitere Fußball-News