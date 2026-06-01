Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga lockten auch in der Saison 2025/26 viele Zuschauer an. Vor allem die zweite Liga erwies sich als Zuschauermagnet. Sechs der 15 Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt kommen aus der 2. Bundesliga.

Im deutschen Profifußball sind die Tribünen während der Spiele gut gefüllt. Da bildete auch die Saison 2025/2026 keine Ausnahme. Und es zeigte sich, dass nicht nur die Bundesliga ein Zuschauermagnet ist. Denn unter den 15 Vereinen mit dem höchsten Zuschauerschnitt befinden sich auch sechs Zweitligsten.

Fünf Klubs begrüßten über die gesamte Spielzeit hinweg mehr als eine Million Fans. Aber: Nur bei zwei der Klubs war jedes Heimspiel ausverkauft.

ran präsentiert das Ranking. (Quelle: kicker.de)