Zuschauer-Ranking
Bundesliga - Zuschauer-Ranking: Die Top-15 der Saison 2025/2026- nicht nur aus dem Oberhaus
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
2. Bundesliga
Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit"
Videoclip • 02:04 Min
Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga lockten auch in der Saison 2025/26 viele Zuschauer an. Vor allem die zweite Liga erwies sich als Zuschauermagnet. Sechs der 15 Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt kommen aus der 2. Bundesliga.
Im deutschen Profifußball sind die Tribünen während der Spiele gut gefüllt. Da bildete auch die Saison 2025/2026 keine Ausnahme. Und es zeigte sich, dass nicht nur die Bundesliga ein Zuschauermagnet ist. Denn unter den 15 Vereinen mit dem höchsten Zuschauerschnitt befinden sich auch sechs Zweitligsten.
Fünf Klubs begrüßten über die gesamte Spielzeit hinweg mehr als eine Million Fans. Aber: Nur bei zwei der Klubs war jedes Heimspiel ausverkauft.
ran präsentiert das Ranking. (Quelle: kicker.de)
Platz 15: 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 35.168 (insgesamt: 597.856 Zuschauer, zwei von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 14: Werder Bremen (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 41.282 (insgesamt: 701.800 Zuschauer, zehn von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 13: Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 42.355 (insgesamt: 720.027 Zuschauer, vier von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
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Platz 12: Hannover 96 (2. Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 42.794 (insgesamt: 727.500 Zuschauer, acht von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 11: RB Leipzig (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 44.164 (insgesamt: 750.796 Zuschauer, acht von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 10: 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 46.717 (insgesamt: 794.183 Zuschauer, zwei von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 9: Hertha BSC (2. Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 48.291 (insgesamt: 820.955 Zuschauer, eins von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
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Platz 8: 1. FC Köln (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 49.918 (insgesamt: 848.600 Zuschauer, 16 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 7: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 51.097 (insgesamt: 868.649 Zuschauer, fünf von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 6: Hamburger SV (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 56.947 (insgesamt: 968.100 Zuschauer, 17 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 5: Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 59.441 (insgesamt: 1.010.500 Zuschauer, neun von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 3: FC Schalke 04 (2. Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 61.700 (insgesamt: 1.048.898 Zuschauer, 14 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 2: FC Bayern München (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 75.000 (insgesamt: 1.275.000 Zuschauer, 17 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
Platz 1: Borussia Dortmund (Bundesliga)
Zuschauerschnitt: 81.285 (insgesamt: 1.381.840 Zuschauer, 16 von 17 Liga-Heimspielen ausverkauft)
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