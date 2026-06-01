WM 2026: Die Kapitäne aller Nationen - Bayern-Star ist der Jüngste

ran Fußball DFB-Team: "Es ist ein offener Konkurrenzkampf" - Brown mit Startelfchancen? Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

Von Lionel Messi bis Cristiano Ronaldo: Bei der WM 2026 führen wieder zahlreiche Weltstars ihre Nationalteams aufs Feld. Die Kapitäne stehen dabei nicht nur sportlich im Fokus. Viele bringen auch besondere Geschichten mit.

Bei einer Weltmeisterschaft ist die Kapitänsbinde mehr als nur ein Stück Stoff am Arm. Sie steht für Verantwortung, Erfahrung und Führungsstärke. Einige Stars gehen wohl in ihr letztes großes Turnier, andere schreiben schon jetzt an ihrer eigenen Legende. Der jüngste WM-Kapitän ist übrigens ein Bayern-Star: Alphonso Davies (Kanada, 25 Jahre). Die Kapitäne der WM-Nationen im Überblick. (Stand: 1. Juni 2026)

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Gruppe A Mexiko – Edson Álvarez (Fenerbahçe, 28)

Spielt in der Türkei für Fenerbahçe, ausgeliehen von West Ham United. Südafrika – Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, 34)

Der Keeper verbrachte seine gesamte Karriere in Südafrika, unter anderem bei SuperSport United und Mamelodi Sundowns. Südkorea – Heung-min Son (Los Angeles FC, 33)

Die frühere Tottenham-Legende spielt inzwischen in der MLS bei Los Angeles FC. Tschechien – Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers, 27)

Er ist vom FC Girona ausgeliehen und traf als Verteidiger in 26 Länderspielen bereits fünf Mal.

Gruppe B Kanada – Alphonso Davies (FC Bayern München, 25)

Wurde als Sohn liberianischer Flüchtlinge in Ghana geboren und kam im Alter von fünf Jahren nach Kanada. Bosnien und Herzegowina – Edin Džeko (Schalke 04, 40)

Erzielte zwischen 2011 und 2016 insgesamt 50 Tore für Manchester City. Schoss den S04 zurück in die Bundesliga. Katar – Hassan Al-Haydos (Al-Sadd, 35)

Der in Doha geborene Angreifer ist ein echter One-Club-Man und spielte seine gesamte Karriere für Al-Sadd. Schweiz – Granit Xhaka (AFC Sunderland, 33)

Nach sieben Jahren bei Arsenal und einer Station bei Bayer Leverkusen spielt er wieder in der Premier League.

Gruppe C Brasilien – Marquinhos (Paris Saint-Germain, 32)

Der PSG-Verteidiger ist einer der erfahrensten Abwehrchefs Brasiliens und gewann zweimal nacheinander die Champions League. Marokko – Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, 27)

Der in Madrid geborene PSG-Star gilt als einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Bei PSG fungiert er hinter Marquinhos als Vize-Kapitän. Haiti – Johny Placide (SC Bastia, 38)

Mit 79 Länderspielen hat der gebürtige Franzose die drittmeisten in Haitis Historie. Schottland – Andy Robertson (FC Liverpool, 32)

Begann seine Karriere bei Queens Park in Glasgow, bevor er über Dundee United und Hull City nach Liverpool kam.

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Gruppe D USA – Christian Pulisic (AC Mailand, 27)

Der Milan-Star spielte zuvor für Borussia Dortmund und den FC Chelsea und war 2022 schon WM-Spieler der USA. Paraguay – Gustavo Gómez (Palmeiras, 33)

Der Innenverteidiger spielte bereits in Paraguay, Argentinien, Italien und Brasilien. Australien – Mathew Ryan (UD Levante, 34)

Der Torhüter kam zwischen 2017 und 2021 auf 121 Einsätze für Brighton. Türkei – Hakan Çalhanoğlu (Inter Mailand, 32)

Der Inter-Star wurde in Deutschland geboren und spielte dort für den Karlsruher SC, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen.

Gruppe E Deutschland – Joshua Kimmich (FC Bayern München, 31)

Begann seine Profikarriere bei RB Leipzig, ehe er 2015 zum FC Bayern wechselte. Curaçao – Leandro Bacuna (Iğdır FK, 34)

Verbrachte einen großen Teil seiner Karriere in Großbritannien, unter anderem bei Aston Villa, beim FC Reading, bei Cardiff City und beim FC Watford. Elfenbeinküste – Franck Kessié (Al-Ahli, 29)

Spielt inzwischen in Saudi-Arabien, war zuvor aber unter anderem für Atalanta Bergamo, die AC Mailand und den FC Barcelona aktiv. Ecuador – Enner Valencia (CF Pachuca, 36)

Der Stürmer spielte von 2014 bis 2017 für West Ham United.

Gruppe F Niederlande – Virgil van Dijk (FC Liverpool, 34)

Wurde vor seinem Liverpool-Wechsel bei Celtic Glasgow und beim FC Southampton zum Top-Verteidiger. Japan – Wataru Endo (FC Liverpool, 33)

Der Liverpool-Profi spielte vor seinem Wechsel an die Anfield Road auch in Belgien und Deutschland. Schweden – Victor Lindelöf (Aston Villa, 31)

Spielte acht Jahre bei Manchester United, bevor er 2025 zu Aston Villa wechselte. Tunesien – Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt, 31)

Der defensive Mittelfeldspieler wurde in Frankreich geboren und spielte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland.

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Gruppe G Belgien – Youri Tielemans (Aston Villa, 29)

Wechselte 2023 von Leicester City zu Aston Villa. Ägypten – Mohamed Salah (FC Liverpool, 33)

Die Liverpool-Legende ist einer der größten afrikanischen Fußballer seiner Generation. Iran – Alireza Jahanbakhsh (Dender EH, 32)

Der Flügelspieler steht in Belgien bei Dender EH unter Vertrag. Neuseeland – Chris Wood (Nottingham Forest, 34)

Verbrachte den Großteil seiner Karriere in England, unter anderem bei Leicester City, Leeds United, dem FC Burnley, Newcastle United und Nottingham Forest.

Gruppe H Spanien – Rodri (Manchester City, 29)

Seine Vorgänger: Alvaro Morata, Jordi Alba und Sergio Busquets. Kap Verde – Ryan Mendes (Iğdır FK, 36)

War zwischen 2015 und 2016 an Nottingham Forest ausgeliehen. Saudi-Arabien – Salem Al-Dawsari (Al-Hilal, 34)

Führt sowohl Al-Hilal als auch die saudische Nationalmannschaft als Kapitän an. Uruguay – José María Giménez (Atlético Madrid, 31)

Der Atlético-Verteidiger spielte bereits bei drei Weltmeisterschaften für Uruguay: 2014, 2018 und 2022.

Gruppe I Frankreich – Kylian Mbappé (Real Madrid, 27)

Wurde 2018 der jüngste französische WM-Torschütze und traf als Teenager im WM-Finale. Senegal – Kalidou Koulibaly (Al-Hilal, 34)

Der in Metz geborene Verteidiger spielte in Frankreich, Belgien, Italien, England und Saudi-Arabien. Irak – Jalal Hassan (Al-Zawraa, 35)

Der Torhüter hat bereits mehr als 100 Länderspiele absolviert. Norwegen – Martin Ødegaard (FC Arsenal, 27)

Startete bei Strømsgodset, wechselte früh zu Real Madrid und wurde später Führungsspieler bei Arsenal.

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Gruppe J Argentinien – Lionel Messi (Inter Miami, 38)

Er prägte seine goldenen Jahre beim FC Barcelona und erzielte dort 672 Pflichtspieltore. Algerien – Riyad Mahrez (Al-Ahli, 35)

War 2016 Teil des sensationellen Leicester-Teams, das die Premier League gewann. Österreich – Marko Arnautović (Roter Stern Belgrad, 37)

Startete seine Profikarriere bei Twente Enschede und spielte später unter anderem für West Ham United, Werder Bremen und Inter Mailand. Jordanien – Ihsan Haddad (Al-Hussein, 32)

Gab bereits 2013 sein Länderspieldebüt und nähert sich der Marke von 100 Einsätzen.

Gruppe K Portugal – Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, 41)

CR7 sagt, dass die WM 2026 seine letzte Weltmeisterschaft sein wird. DR Kongo – Chancel Mbemba (OSC Lille, 31)

Absolvierte zwischen 2015 und 2018 mehr als 50 Spiele für Newcastle United. Usbekistan – Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir, 30)

Der Stürmer spielt in der Türkei für Istanbul Başakşehir, ausgeliehen von der AS Rom. Kolumbien – James Rodríguez (Minnesota United, 34)

Spielte bereits bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 für Kolumbien.