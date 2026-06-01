USA vs. Deutschland live: DFB-Testspiel im Livestream, Free-TV und Liveticker

Kimmich über WM-Prämien: "Dem DFB geht es ja wieder besser"

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen die USA der letzte Test vor der WM in Amerika. ran zeigt, wie ihr das Testspiel gratis verfolgen könnt.

Acht Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao bestreitet die DFB-Elf ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen Gastgeber USA.

Im Soldier Field in Chicago will die deutsche Mannschaft die Generalprobe für die Endrunde meistern.

Auch für die US-amerikanische Nationalmannschaft ist es das letzte Länderspiel vor dem WM-Auftakt gegen Paraguay.

Im Kader von Trainer Mauricio Pochettino stehen auch einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga: Mit Joe Scally und Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) sowie Malik Tillman (Bayer Leverkusen) spielen derzeit drei US-Profis in der höchsten deutschen Spielklasse.