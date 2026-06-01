WM 2026
WM 2026: Nächster DFB-Sieg gegen Finnland im letzten Test auf deutschem Boden
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Fußball-WM: Kapitän Joshua Kimmich über Startelfdebütant Karl.
Videoclip • 05:23 Min
Einen Tag nach dem 4:0-Länderspiel-Erfolg gegen Finnland setzt sich die DFB-Elf in einem Test erneut gegen die Skandinavier durch. Diesmal fallen aber weniger Tore.
Rund 1000 verzückte Fans, das erste leichte Torwarttraining von Manuel Neuer und ein weiterer Testspielerfolg gegen Finnland.
Mit einem erneut gelungenen Auftritt und einem 1:0 (0:0)-Sieg hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag am Frankfurter DFB-Campus von ihrem Publikum und in den "American Dream" verabschiedet.
Neuer hat seine Wadenprobleme offenbar inzwischen weitgehend auskuriert. Ob der Rückkehrer bei der WM-Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen Co-Gastgeber USA schon wieder im deutschen Tor stehen kann, bleibt zwar offen. Sein Einsatz zum Turnierstart am 14. Juni in Houston gegen Curacao wird aber wahrscheinlicher.
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DFB: Urbig und Nübel beim Testspiel im deutschen Tor
Einen Tag nach dem 4:0 (1:0) gegen Finnland in Mainz stand in einem auf zweimal 25 Minuten verkürzten Trainingsspiel gegen den Weltranglisten-73. Alexander Nübel im Tor. Julian Nagelsmann sprach von einem "wichtigen Test".
Der Hintergrund? "Der Schlüssel ist schon, dass wir eine gute Fitness mitbringen" für das XXL-Turnier mit teils extremen klimatischen Verhältnissen, sagte der Bundestrainer. Deshalb nutzte er die Gelegenheit, all jenen Stars, die "eine längere Pause" oder am Vorabend nicht bzw. nur wenig gespielt hatten, "Spielrhythmus zu geben, um die nötige Fitness mitzubringen und körperlich im Flow zu bleiben".
Die Viererkette vor Nübel bildeten Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw und David Raum. In der Schaltzentrale wirkten Angelo Stiller und Pascal Groß, davor verteilte Leon Goretzka als "Zehner" die Bälle. In der Angriffsreihe standen Leroy Sané, Nick Woltemade und Jamie Leweling.
In der zweiten Hälfte kam Nadiem Amiri für Stiller, Trainingskeeper Jonas Urbig ersetzte Nübel, Maximilian Beier durfte für Leweling ran. Goretzka und Woltemade vergaben gute Chancen, bei einem strittigen Schiedsrichterpfiff scherzte der Münchner: "Die Fans lachen." Ein Eigentor brachte den Sieg.
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WM-Vorbereitung: Letzter Test vor Abflug nach Amerika
In der zweiten Hälfte kam Nadiem Amiri für Stiller, Trainingskeeper Jonas Urbig ersetzte Nübel, Maximilian Beier durfte für Leweling ran. Goretzka und Woltemade vergaben gute Chancen, bei einem strittigen Schiedsrichterpfiff scherzte der Münchner: "Die Fans lachen." Ein Eigentor brachte den Sieg.
Für die Zuschauer, darunter auch Verbandsmitarbeiter, gab es Essen und Getränke. Das Catering übernahm das Team aus der Mannschaftskasse.
Am Dienstag geht es für die DFB-Auswahl von Frankfurt aus nach Chicago. Dort komplettiert Kai Havertz nach dem Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain (3:4 i.E.) die Mannschaft.
Auch interessant: WM 2026: Neuer zurück im Torwarttraining - DFB-News im Ticker
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