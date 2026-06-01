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Türkei vs. Nordmazedonien heute live: Das Testspiel vor der WM 2026 im Livestream und Liveticker

Veröffentlicht:

ran Fußball

WM 2026: Neuseeland-Nobody über Nacht zum Instagram-Star

Videoclip • 01:19 Min

Auch für die Türkei rückt der WM-Start immer näher. Gegen Nordmazedonien will sich das Team von Vincenzo Montella in die richtige Form spielen.

Während sich Deutschland beim 4:0-Sieg gegen Finnland bereits in einer guten WM-Frühform zeigte, wartet auch für die Türkei der erste Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Im Şükrü-Saracoğlu-Stadion in Istanbul trifft das Team von Vincenzo Montella auf Nordmazedonien.

Für die Türkei ist es das erste von zwei Testspielen vor dem WM-Start. Nach dem Spiel gegen Nordmazedonien geht es für die türkische Nationalmannschaft am 7. Juni gegen Venezuela.

Bei der WM muss die Türkei in Gruppe D gegen Australien (14. Juni um 06:00 Uhr), Paraguay (20. Juni um 05:00 Uhr) und die USA (26. Juni um 04:00 Uhr).

ran hat alle Infos zum ersten Härtetest der Türkei zusammengefasst.

Türkei vs. Nordmazedonien heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Testspiel statt?

Die Türkei spielt am Montag, dem 1. Juni 2026, um 19:30 Uhr gegen Nordmazedonien.

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Fußball-Länderspiel heute live: Läuft Türkei gegen Nordmazedonien im Free-TV?

Nein. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Türkei - Nordmazedonien heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?

DAZN überträgt die Partie zwischen der Türkei und Nordmazedonien im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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Wo gibt's heute einen Liveticker zum Türkei-Spiel?

Einen Liveticker zum Länderspiel zwischen der Türkei und Nordmazedonien gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Übersicht zur Freundschaftsspiel-Übertragung: Türkei vs. Nordmazedonien

  • Spiel: Türkei vs. Nordmazedonien

  • Datum und Uhrzeit: 1. Juni; 19:30 Uhr

  • Trainer: Vincenzo Montella (Türkei), Goce Sedloski (Nordmazedonien)

  • Austragungsort:

  • Free-TV:  -

  • Livestream: DAZN

  • Liveticker: ran.de

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