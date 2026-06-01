Fußball
Türkei vs. Nordmazedonien heute live: Das Testspiel vor der WM 2026 im Livestream und Liveticker
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ran Fußball
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Auch für die Türkei rückt der WM-Start immer näher. Gegen Nordmazedonien will sich das Team von Vincenzo Montella in die richtige Form spielen.
Während sich Deutschland beim 4:0-Sieg gegen Finnland bereits in einer guten WM-Frühform zeigte, wartet auch für die Türkei der erste Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Spielplan der Türkei bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeiten und Infos zu Übertragungen im Free-TV
Besonderheit bei der Fußball-WM: Spiele der Türkei mit türkischer Tonspur
Im Şükrü-Saracoğlu-Stadion in Istanbul trifft das Team von Vincenzo Montella auf Nordmazedonien.
Für die Türkei ist es das erste von zwei Testspielen vor dem WM-Start. Nach dem Spiel gegen Nordmazedonien geht es für die türkische Nationalmannschaft am 7. Juni gegen Venezuela.
Bei der WM muss die Türkei in Gruppe D gegen Australien (14. Juni um 06:00 Uhr), Paraguay (20. Juni um 05:00 Uhr) und die USA (26. Juni um 04:00 Uhr).
ran hat alle Infos zum ersten Härtetest der Türkei zusammengefasst.
Türkei vs. Nordmazedonien heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Testspiel statt?
Die Türkei spielt am Montag, dem 1. Juni 2026, um 19:30 Uhr gegen Nordmazedonien.
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Fußball-Länderspiel heute live: Läuft Türkei gegen Nordmazedonien im Free-TV?
Nein. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.
Türkei - Nordmazedonien heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
DAZN überträgt die Partie zwischen der Türkei und Nordmazedonien im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
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Wo gibt's heute einen Liveticker zum Türkei-Spiel?
Einen Liveticker zum Länderspiel zwischen der Türkei und Nordmazedonien gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Übersicht zur Freundschaftsspiel-Übertragung: Türkei vs. Nordmazedonien
Spiel: Türkei vs. Nordmazedonien
Datum und Uhrzeit: 1. Juni; 19:30 Uhr
Trainer: Vincenzo Montella (Türkei), Goce Sedloski (Nordmazedonien)
Austragungsort:
Free-TV: -
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.de
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