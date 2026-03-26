ran Fußball Bundesliga BVB-Tor irregulär? Schiedsrichter übersah wohl diese Szene Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 verbindet Daniel Caligiuri prägende Jahre seiner Karriere. Im ran-Interview spricht Caligiuri über den drohenden VfL-Abstieg und die Gründe für den S04-Hype.

Zwei Traditionsklubs, zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Und Daniel Caligiuri kennt beide aus nächster Nähe. Mit dem VfL Wolfsburg spielte der frühere Bundesliga-Profi einst um internationale Plätze, inzwischen steckt der Klub jedoch tief in der Krise und muss um den Klassenerhalt bangen. Nächste WM-Blamage für Italien? Das glaubt Caligiuri Gleichzeitig führt der FC Schalke 04 die 2. Bundesliga an und könnte wieder ins Oberhaus zurückkehren. Im ran-Interview spricht Caligiuri über die Gründe für den "Wölfe"-Absturz, die mentale Herausforderung im Abstiegskampf und die S04-Entwicklung, wo sich nach langer Unruhe zuletzt wieder Positives erkennen lässt.

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Daniel Caligiuri über Abstiegskampf beim VfL Wolfsburg ran: Herr Caligiuri, lassen Sie uns mit dem VfL Wolfsburg beginnen. Ihr Ex-Klub steckt tief im Tabellenkeller und muss ernsthaft um den Klassenerhalt bangen. Hätten Sie mit einer solchen Entwicklung gerechnet? Daniel Caligiuri: Auf gar keinen Fall habe ich damit gerechnet. Ich hoffe, dass sie schnellstmöglich die Kurve kriegen und den Abstieg verhindern. ran: Was würde ein möglicher Abstieg für den VfL Wolfsburg bedeuten? Wäre der Verein strukturell und wirtschaftlich trotzdem in der Lage, schnell wieder zurückzukehren? Caligiuri: Für den VfL wäre das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber sie haben ja noch ein paar Spiele, um es noch zu packen.

ran: Sie kennen eine solche Situation aus Ihrer Karriere selbst. Wie bekommt man als Spieler in einer Krise wieder einen klaren Kopf? Worauf kommt es im Abstiegskampf ganz besonders an? Caligiuri: Zum Glück kenne ich die Situation nicht so gut. Ja, einmal war ich dabei und es fühlt sich natürlich nicht gut an. Da muss man einfach einen klaren Kopf bewahren und an seine Stärken glauben.

Daniel Caligiuri über Aufschwung bei Schalke 04 ran: Wechseln wir zu Schalke 04. Dort sieht die Lage inzwischen wieder deutlich besser aus als noch vor einiger Zeit. Verfolgen Sie die Entwicklung weiterhin genau? Und glauben Sie an den Aufstieg? Caligiuri: Für Schalke freut es mich richtig, dass sie sich wieder stabilisiert haben. Ich glaube, dass sie aufsteigen werden, weil man einfach sieht, dass da ein Team auf dem Platz steht. Jeder kämpft für den anderen und sie gewinnen auch mal Spiele, in denen sie einfach effektiv und defensiv stabil sind. ran: Abschließend noch eine persönliche Frage: Zu welchem Ihrer früheren Vereine haben Sie heute eigentlich noch die engste Bindung? Caligiuri: Ich habe generell zu allen meinen Ex-Teams eine tolle Bindung. Klar ist, dass ich in der jetzigen Phase Wolfsburg und Schalke die Daumen drücke.

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