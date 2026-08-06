FC Bayern - Tom Bischof verrät: Auf dieser Position bin ich eingeplant

Der FC Bayern München bietet überraschend günstige Dauerkarten an, Borussia Dortmund hingegen mit die teuersten. Auch die Fans der beiden Aufsteiger SV Elversberg und SC Paderborn müssen für ihre Dauerkarten viel Geld bezahlen.

Die günstigsten Dauerkarten für die Bundesliga-Saison 2026/2027 kosten je nach Klub zwischen 158 Euro und 265,60 Euro. Dies geht aus einer Recherche von "Transfermarkt.de" hervor.

Die TSG Hoffenheim ist der günstigste Anbieter in der Bundesliga. Die Fans kommen dort bereits ab 158 Euro eine komplette Saison ins Stadion.

Überraschung: Ausgerechnet der deutsche Rekordmeister bietet die zweitgünstigsten Tickets an. Dauerkarten gibt es beim FC Bayern München bereits ab 180 Euro. Dies entspricht bei 17 Heimspielen gerade einmal 10,59 Euro pro Partie.