Bundesliga
Dauerkarten-Preise in der Bundesliga: FC Bayern München günstig, Borussia Dortmund teuer
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Tom Bischof verrät: Auf dieser Position bin ich eingeplant
Videoclip • 01:01 Min
Der FC Bayern München bietet überraschend günstige Dauerkarten an, Borussia Dortmund hingegen mit die teuersten. Auch die Fans der beiden Aufsteiger SV Elversberg und SC Paderborn müssen für ihre Dauerkarten viel Geld bezahlen.
Die günstigsten Dauerkarten für die Bundesliga-Saison 2026/2027 kosten je nach Klub zwischen 158 Euro und 265,60 Euro. Dies geht aus einer Recherche von "Transfermarkt.de" hervor.
Die TSG Hoffenheim ist der günstigste Anbieter in der Bundesliga. Die Fans kommen dort bereits ab 158 Euro eine komplette Saison ins Stadion.
Überraschung: Ausgerechnet der deutsche Rekordmeister bietet die zweitgünstigsten Tickets an. Dauerkarten gibt es beim FC Bayern München bereits ab 180 Euro. Dies entspricht bei 17 Heimspielen gerade einmal 10,59 Euro pro Partie.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 MinBald verfügbar
Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 Min
Bundesliga: Dauerkarten in Dortmund sind die zweitteuersten
Auch Eintracht Frankfurt (190 Euro) und der 1. FSV Mainz 05 (199 Euro) zählen zu den günstigen Dauerkartenanbietern der Liga.
Beim Hamburger SC hingegen müssen die Fans für eine Dauerkarte im Stehplatzbereich 238 Euro bezahlen. Auch der 1. FC Köln gehört mit 241 Euro zu den teureren Vereinen. Noch mehr Geld bezahlen die Fans vom VfB Stuttgart (260 Euro) und von Borussia Dortmund (265,20 Euro). Der BVB ist dadurch der zweitteuerste Anbieter der Bundesliga.
Mit Ausnahme vom FC Schalke 04 gehören ausgerechnet die Aufsteiger zu den teuersten Ticketvertreibern. Die SV Elversberg ist mit 252 Euro der viertteuerste Klub der Liga. Am meisten Geld müssen allerdings die Fans vom SC Paderborn hinlegen. Hier gehen die Dauerkarten erst bei 265,60 Euro los.
Auch interessant: FIFA-Statement: Rückendeckung für Gianni Infantino - Gegenangriff auf Kritiker
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Dir gefallen ran-News?
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Transferzeugnis aller 18 Bundesligisten: Drei Fünfer, FC Bayern verpasst knapp die Bestnote
Bundesliga
Undav als DFB-Starter? VfB-Star hat Erwartungen an Klopp
Bundesliga
FC Bayern: Reicht Ndiaye als Goretzka-Ersatz?
Bundesliga
Dortmund: Kommt es zur erneuten Rückkehr von Sancho?
Bundesliga
Leverkusen-Coup: Rückholaktion wohl vor Abschluss
Bundesliga
Verletzung! Bayern-Boss muss Hongkong-Reise absagen