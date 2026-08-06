ran Fußball Bundesliga Bayer Leverkusen: Andrich mit krassem Golfcart-Stunt Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 19:30 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 19:30 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ 06. August, 09:32 Uhr: Diaby-Transfer nach Leverkusen wohl vor Abschluss +++ Wie die "Bild" berichtet, steht die Rückkehr von Moussa Diaby zu Bayer Leverkusen kurz vor dem Abschluss. Demnach ist sich die "Werkself" mit dem Spieler einig, der bis 2031 unterschreiben soll. Es gehe allerdings noch um eine Abfindung, die Diaby von seinem Noch-Verein Al-Ittihad erhalten wird. Aktuell verdient er über zehn Millionen Euro netto und müsste für den Wechsel auf einiges an Gehalt verzichten. Der 27-Jährige steht noch bis 2029 in Saudi-Arabien unter Vertrag. Demnach ist der Franzose dort jedoch nicht mehr glücklich und sucht nach einer neuen Herausforderung. Diaby spielte bereits von 2019 bis 2023 für Bayer und erzielte in dieser Zeit 31 Tore, ehe er für rund 55 Millionen Euro in die Premier League zu Aston Villa wechselte. Angeblich soll der Kontakt ins Rheinland nie abgerissen sein, einen möglichen Transfer nach Portugal oder Italien soll er demnach abgelehnt haben. Die Ablösesumme soll demnach bei unter 30 Millionen Euro liegen. Für eine Rückkehr müsste Bayer Leverkusen dem Franzosen wohl ein fürstliches Gehalt zahlen. Sollte der Transfer zustande kommen, würde Diaby mit einem Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro brutto zu den Topverdienern des Vereins zählen. Auch interessant: Transferzeugnis aller 18 Bundesligisten: Drei Fünfer, ein Topteam verpasst knapp die Bestnote Und: Dauerkarten-Preise in der Bundesliga: FC Bayern München günstig, Borussia Dortmund teuer

+++ 03. August, 7:25 Uhr: FC Schalke 04: Lindström-Transfer wohl geplatzt +++ Auf der Zielgeraden ist der Wechsel von Jesper Lindström von der SSC Neapel zum FC Schalke 04 offenbar geplatzt. Der 26-Jährige war zum obligatorischen Medizincheck schon nach Gelsenkirchen gereist und sollte am Montag beim Shooting für das Mannschaftsfoto dabei sein. Daraus wird jetzt wohl nichts. Wie "Bild" berichtet, ist die Geduld der Schalke-Bosse mit den Italienern am Ende, weil sich die SSC nicht an mündliche Absprachen und frühere Versprechen halte. Knackpunkt seien Vertragsmodalitäten: Während Schalke auf eine Kaufoption pocht und eine Kaufpflicht ablehnt, beharrt Neapel plötzlich auf eine Kaufpflicht. Lindström werde nun unverrichteter Dinge zurück nach Italien fliegen. Einen Transfer soll es nur noch geben, wenn Neapel die mündlichen Zusagen auch einhalte. Sportlich war der geplante Wechsel zumindest fragwürdig. Vor drei Jahren hatte Neapel den Dänen noch für 30 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Nach nur einem Jahr wurde er an Everton und danach an den VfL Wolfsburg verliehen. Mit überschaubarem Erfolg. Lindströms Marktwert ist mittlerweile von 22 auf vier Millionen Euro abgestürzt. Auch interessant: Bundesliga 2026/27: Heimtrikot-Ranking aller 18 Mannschaften

+++ 02. August, 7:38 Uhr: Leverkusen verpflichtet wohl Außenverteidiger für 30 Millionen Euro +++ Bayer Leverkusen hat wohl einen Nachfolger für Alejandro Grimaldo gefunden. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Verein vor einer Verpflichtung von Miguel Gutierrez. Die Ablöse beläuft sich demnach auf 30 Millionen Euro. Der 25-Jährige ist wie Grimaldo Spanier und spielte in der abgelaufenen Saison bei der SSC Neapel. Zuvor stand er 112 Spiele für den FC Girona auf dem Platz - ursprünglich kam der Außenverteidiger aus der Akademie von Real Madrid und absolvierte zehn Spiele für die erste Mannschaft der "Königlichen". Gutierrez wäre neben dem Portugiesen Afonso Moreira der zweite teure Neuzugang für die kommende Saison. Damit hätte die Werkself in diesem Transferfenster rund 85 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

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