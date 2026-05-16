Für die abgebrannte Pyrotechnik vor dem Heimspiel gegen Stuttgart kritisierte Eintracht Frankfurt die eigenen Fans.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat mit Unverständnis auf das Fehlverhalten seiner Fans reagiert.

Die SGE-Anhänger hatten vor dem Anpfiff beim 2:2 (0:2) gegen den VfB Stuttgart massiv Pyrotechnik abgebrannt, dabei sind nach Vereinsangaben auch zwei Zuschauer in der Nordwestkurve verletzt worden.

"Diese Aktion ist ein Wahnsinn, nicht nachzuvollziehen und vollkommen inakzeptabel. Mit Böllern und vor allem Raketen nimmst du genau das in Kauf, was jetzt passiert ist. Wir versuchen aktuell, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten", sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke in einem Statement. Der Einsatz von Pyrotechnik und zahlreichen Raketen hatte den Anpfiff um sechs Minuten verzögert.

Auch sportlich lief der Samstagnachmittag für Frankfurt wenig erfreulich. Trotz des Punktgewinns schloss die Eintracht die Saison als Tabellenachter ab und spielt erstmals seit der Saison 2020/21 im kommenden Jahr nicht international.