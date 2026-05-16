Bundesliga
Stuttgart schafft die Champions-League-Quali - heftige Klatsche für Hoffenheim, Leverkusen nur mit Remis
Aktualisiert:von SID
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Bundesliga-Fans bedient: "Frieden des Fußballs bleibt aus"
Videoclip • 02:16 Min
Der VfB Stuttgart hat sich am 34. Spieltag endgültig Platz 4 und damit die Champions-League-Qualifikation gesichert. Hoffenheim kam hingegen in Gladbach komplett unter die Räder und auch Leverkusen schwächelte.
Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga vom Patzer der Konkurrenz profitiert und die Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht.
Trotz des 2:2 (2:0) am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt sicherten die Schwaben im Fernduell mit der TSG Hoffenheim (1:4 bei Borussia Mönchengladbach) den begehrten vierten Tabellenplatz. Die Schwaben kehren nach nur einem Jahr Abstinenz in die Königsklasse zurück.
Chema Andrés (10.) per Kopf und Nikolas Nartey (45.+4) trafen für Stuttgart, der eingewechselte Jonathan Burkardt (72., Foulelfmeter und 90.+2, Handelfmeter) glich für Frankfurt aus.
Die Eintracht steht trotz des Punktgewinns am Ende einer ernüchternden Spielzeit enttäuscht da. Erstmals seit der Saison 2020/21 spielt die Eintracht im kommenden Jahr nicht international.
Ausgerechnet Tabakovic glänzt: Heftige Pleite für Hoffenheim
Ausgerechnet Haris Tabakovic hat der TSG Hoffenheim im Kampf um die Champions League früh den Zahn gezogen. Die TSG-Leihgabe führte Borussia Mönchengladbach mit seinem 13. Saisontor zu einem 4:0 (2:0)-Sieg gegen seinen Stammverein. Das Team von Trainer Christian Ilzer muss sich in der kommenden Saison daher mit der Europa League begnügen, auch mit dem TSG-Punkterekord wurde es nichts.
Hugo Bolin (14.), der vor dem Anstoß verabschiedete Tabakovic (23.), Kevin Diks (81.) und Robin Hack (90.+1) trafen für die Borussia, die zum siebten Mal in Folge in einem Heimspiel unbesiegt blieb und für das versöhnliche Ende einer schwierigen Saison sorgte. Ob Trainer Eugen Polanski trotz des geglückten Klassenerhalts bleiben darf, ist aber offen. 38 Punkte sind eine magere Ausbeute - seit 2010 waren es in Gladbach nur zweimal weniger.
Nach verpasster Champions League: Bayer-Abschied von Hjulmand steht wohl bevor
Bayer Leverkusen muss sich in der kommenden Spielzeit mit der Teilnahme an der Europa League begnügen. Nach dem 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV am letzten Bundesliga-Spieltag verpasste die Werkself die lukrative Qualifikation für die Champions League – und steht nun vor einschneidenden Veränderungen. Für Kasper Hjulmand könnte es das letzte Spiel als Bayer-Trainer gewesen sein.
Hamburgs Fábio Vieira (61.) bestrafte die enttäuschenden Rheinländer, der Ausgleich durch Jarell Quansah (78.) verhinderte immerhin eine weitere Pleite. Torjäger Patrik Schick war zuvor mit einem Foulelfmeter am HSV-Torhüter Sander Tangvik (25.) gescheitert, ansonsten fiel dem Double-Gewinner von 2024 wenig ein. Die Hamburger hatten sich schon gerettet - und dürfen sich auf ein weiteres Jahr im Oberhaus freuen.
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