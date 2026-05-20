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FC Bayern: Fans von 1860 München crashen Meisterfeier - Störer wollen Schmäh-Banner zurück
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 03:18 Min
Bei der Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz sorgten Fans des Stadtrivalen TSV 1860 für einen peinlichen Zwischenfall mit einem Schmäh-Banner. Jetzt werden die Störer noch frecher - und fordern ihr Banner zurück.
Peinlicher Fan-Fauxpas bei der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz. Während tausende Anhänger den 35. Meistertitel feierten, wurde mitten in der Menge ein riesiges Banner mit verfremdetem Bayern-Logo ausgerollt. Zunächst offenbar unbemerkt.
Das überdimensionale Logo wurde über die Köpfe der Fans hinweg weitergereicht. Auf den Livebildern des "Bayerischen Rundfunks" aus der Vogelperspektive konnte man erkennen, dass es sich nicht um das offizielle Emblem der Bayern handelte.
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Auf einer weißen Raute im Zentrum war der Schriftzug "1860" zu erkennen. Und statt "FC Bayern München" war der Schriftzug "FC Bauern H*rensöhne" zu lesen.
In den sozialen Medien kursierte wenig später ein entsprechendes Video sofort. Doch wer eine KI-Verfremdung vermutete, irrte sich gewaltig. Es handelte sich dabei um einen Gruß des Stadtrivalen TSV 1860 München. Die "Löwen" haben sich mittlerweile zu der Aktion bekannt.
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FC Bayern: So kam das Schmäh-Banner der Sechzig-Fans auf die Meisterfeier
Wie das riesige Banner tatsächlich unbemerkt unter die Bayern-Anhänger gelangen konnte, blieb zunächst unklar.
"Wir haben eine Woche an der Fahne gemalt. Sie hatte einen Durchmesser von 15 Metern, eine Fläche von 180 Quadratmetern und ein Gewicht von 20 Kilogramm", wird ein anonymer Anhänger des Drittligisten von der "Bild" zitiert.
Um mit ihrer Aktion nicht aufzufliegen, hätten die Sechzig-Fans die orginalen Farbcodes des Bayern-Logos verwendet. Dies ließ das zusammengerollte Banner möglichst authentisch wirken. "Die Fahne wurde kurz vor der Zeremonie durch alle Sicherheitsschleusen verdeckt durchgeschmuggelt. Wir wurden weder aufgehalten noch befragt."
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Zur noch besseren Vertuschung haben die Saboteure demnach zudem T-Shirts des Bayern-Sponsors Telekom, der Video- und Werbewände ausgestellt hatte und ebenfalls mit Mitarbeitern vor Ort war, getragen.
Als Manuel Neuer den Fauxpas bemerkte und Stadionsprecher Stefan Lehmann informierte, forderte dieser die Fans auf, das Banner nicht mehr weiterzureichen. "Könnt ihr mal kurz die Plane einholen, weil ihr ja nichts darunter seht", forderte Lehmann. Dafür war es jedoch längst zu spät
Die Mitarbeiter der externen Security-Firma vor dem Münchner Rathaus wären den getarnten Störern bei ihrem Streich "mit viel Sympathie" begegnet, heißt es weiter.
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FC Bayern: 1860-Fans wollen Banner von Meisterfeier zurück
Nach der erfolgreichen Spitze gegen den Stadtrivalen wurde das Banner eingeholt und konfisziert. Wo es in der Folge gelandet ist, ist fraglich. Die Sechziger-Anhänger wollen das XXL-Logo nun ausfindig machen und zurückbekommen.
"Die Mandanten wollen nicht, dass für die Entsorgung noch weitere Kosten entstehen. Wir hoffen, dass sich die Mitarbeiter melden, die die Fahne aufbewahren", wird 1860-Fananwalt Gerald Assner von der "Bild" zitiert.
Strafrechtliche Folgen durch eine Anzeige wegen Beleidigung müssen sich die "Löwen"-Fans dem Bericht zufolge nicht machen. Bayern-Präsident Herbert Hainer entgegnete gegenüber der "Bild" einen kleinen Seitenhieb: "Leider können sich unsere Fans nicht revanchieren, denn so schnell wird es bei 1860 keine Meisterschaft zu feiern geben."
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