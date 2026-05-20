Bundesliga
1. FSV Mainz 05 holt Ransford Königsdörffer vom HSV
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
Kuriose Hecking-Analyse: "Wird ein Spiel über zwei Spiele"
Videoclip • 04:04 Min
Mainz 05 verstärkt sich mit Stürmer Ransford Königsdörffer von Bundesliga-Konkurrent Hamburger SV.
Stürmer Ransford Königsdörffer verlässt nach vier Jahren den Hamburger SV und wechselt zum FSV Mainz 05. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Der ghanaische Nationalspieler hatte in der abgelaufenen Saison fünf Tore für den Aufsteiger erzielt.
Königsdörffer stand bereits im vergangenen Sommer vor einem Wechsel, fiel beim französischen Erstligisten OGC Nizza aber durch den Medizincheck. Nun kehrt der 24-Jährige dem HSV doch den Rücken.
"Wir hätten gern mit ihm verlängert, aber er hat sich bewusst für eine neue Herausforderung entschieden – das gilt es zu akzeptieren", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.
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Beim entscheidenden Sieg zum Aufstieg der Hamburger nach sieben Jahren hatte Königsdörffer gegen den SSV Ulm zwei Treffer erzielt.
Der Neuzugang sei ein "schneller und körperlicher Angreifer, der mit seiner Spielweise sehr gut in unsere Offensive passen wird", sagte Niko Bungert, Sportdirektor der Mainzer.
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