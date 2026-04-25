Mit 18 Jahren feierte Bara Sapoko Ndiaye gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Startelf-Debüt beim FC Bayern München in der Bundesliga. ran stellt den Senegalesen vor.

Beim furiosen 4:3-Sieg in Mainz feierte Bara Sapoko Ndiaye auf dem rechten Flügel sein Startelf-Debüt für den FC Bayern München.

Für ihn bekam Stammkraft Michael Olise zunächst eine Pause vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain.

Dem Bayern-Juwel war in Durchgang eins die Nervosität noch recht deutlich anzumerken. Neben ein paar überhasteten Aktionen und Ballverlusten rutschte er vor dem Treffer zum 0:3 unglücklich aus.

Davon ließ sich Ndiaye jedoch nicht aus dem Konzept bringen und legte in einer etwas zentraleren Rolle eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag. Der Mittelfeldspieler war viel unterwegs, gewann elf von 17 Zweikämpfen und brachte 93 Prozent seiner Zuspiele zum Mitspieler.

Ein erster Schritt ist getan, wenngleich es sicher noch einiges zu verbessern gibt. Beim Stande von 2:3 wurde er schließlich durch Jonathan Tah ersetzt.

Für Ndiaye war es die erste richtige Reifeprüfung, aber nicht das Profi-Debüt für den FC Bayern. Schon in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen den FC St. Pauli (5:0) und den VfB Stuttgart (4:2) wurde der 18-Jährige spät eingewechselt.