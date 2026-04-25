ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Schockierender Fund in der Gelsenkirchener Veltins-Arena: Eine Reinigungskraft entdeckt in der Heimstätte des FC Schalke 04 eine Leiche.

Inmitten des Aufstiegstraums beim Zweitligisten FC Schalke 04 gibt es nun eine traurige Meldung aus Gelsenkirchen. Wie die "Bild" berichtet, wurde in der Herrentoilette der Veltins-Arena eine männliche Leiche gefunden. Demnach entdeckte eine Reinigungskraft am Donnerstag den Toten auf dem Boden einer Toilette. Die alarmierten Rettungskräfte konnten für den Mann aber nichts mehr tun, er soll dem Bericht nach zum Zeitpunkt der Auffindung schon mehrere Stunden tot gewesen sein. Noten zum FC Bayern in Mainz: Kompanys Joker stechen - zwei Stars enttäuschen Da zunächst nicht klar war, ob der 65 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen einem Verbrechen zum Opfer fiel, wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.

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