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FC Schalke 04: Toter in Herren-Toilette der Veltins-Arena entdeckt - Kriminalpolizei ermittelt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:00 Min
Schockierender Fund in der Gelsenkirchener Veltins-Arena: Eine Reinigungskraft entdeckt in der Heimstätte des FC Schalke 04 eine Leiche.
Inmitten des Aufstiegstraums beim Zweitligisten FC Schalke 04 gibt es nun eine traurige Meldung aus Gelsenkirchen. Wie die "Bild" berichtet, wurde in der Herrentoilette der Veltins-Arena eine männliche Leiche gefunden.
Demnach entdeckte eine Reinigungskraft am Donnerstag den Toten auf dem Boden einer Toilette. Die alarmierten Rettungskräfte konnten für den Mann aber nichts mehr tun, er soll dem Bericht nach zum Zeitpunkt der Auffindung schon mehrere Stunden tot gewesen sein.
Da zunächst nicht klar war, ob der 65 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen einem Verbrechen zum Opfer fiel, wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.
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Rentner soll an Herzinfarkt oder Schlaganfall gestorben sein
Allerdings war dem Bericht nach wohl recht schnell nach Beginn der Ermittlungen klar, dass der Mann eben nicht aufgrund von Fremdverschulden zu Tode kam. Die Ermittler gehen vielmehr davon aus, dass der Rentner infolge eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls verstorben ist.
"Der FC Schalke 04 reagierte am Donnerstag mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der VELTINS-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus", wird ein Sprecher des Zweitligisten von der "Bild" zitiert.
Der verstorbene Mann nahm demnach am Mittwoch an einer Veranstaltung in der Veltins-Arena teil und erlitt dann beim Gang auf die Toilette wohl den tödlichen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Da dies aber wohl niemandem bei der Veranstaltung auffiel, lag die Leiche über Nacht in der Toilette, ehe sie von der Reinigungskraft am Donnerstag dann entdeckt wurde.
"Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an, der Verein verweist hierbei auf die zuständige Polizeibehörde. Zum aktuellen Zeitpunkt wird Schalke 04 deshalb keine weiteren Informationen veröffentlichen. Der Verein unterstützt die zuständigen Behörden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bei der Aufklärung", hieß es von Schalkes Sprecher.
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