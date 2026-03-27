FC Bayern München: Felix Magath vergleicht Manuel Neuer mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Anlässlich des 40. Geburtstags erhält Bayern-Keeper Manuel Neuer Lobeshymnen von seinem Ex-Trainer Felix Magath.

"Was Manuels Leistungen, seine Wichtigkeit für Bayern und die Nationalelf sowie seine Erfolge betrifft, sehe ich ihn auf seiner Position auf einer Stufe mit Messi und Cristiano Ronaldo ", sagte Magath der "Bild".

Anlässlich des 40. Geburtstags des Torhüters vom FC Bayern München verglich Neuers Ex-Coach Felix Magath den Routinier mit den Allergrößten der aktuellen Fußballer-Generation.

Magath über Neuer: "In meinem Team würde er noch drei Jahre im Tor stehen"

Magath, der Neuer von 2009 bis 2011 auf Schalke coachte, sieht für den Torhüter trotz des nun runden Geburtstags keinen Grund, bereits aufzuhören.

"In meinem Team würde Manuel noch drei Jahre im Tor stehen", legte sich Magath fest: "Mein Rat an ihn wäre, das auch so lange wie möglich auszunutzen, also noch nicht aufzuhören."

Noch allerdings ist die sportliche Zukunft Neuers offen. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft nach aktuellem Stand zum Saisonende aus.

Dass S04 im Sommer 2011 für Neuer eine kolportierte Ablösesumme von 30 Millionen Euro von den Bayern erhielt, sieht Magath als "ein Geschenk!".

"Die Bayern haben schließlich für 15 Jahre einen Weltklasse-Torwart bekommen", erklärte der einstige Meistertrainer der Bayern und des VfL Wolfsburg.