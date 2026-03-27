Inter Mailand: Verlängerung mit Yann Sommer nur bei Degradierung zur Nummer 2?

U21 - Markus Babbel hofft auf Durchbruch von El Mala: "Bisher hakte es"

Der frühere Bundesliga-Torhüter Yann Sommer steht bei Inter Mailand vor einer ungewissen sportlichen Zukunft.

Bei Inter Mailand steht demnächst eine wichtige Personalentscheidung an. Der Vertrag des bisherigen Stammtorhüters Yann Sommer endet am 30. Juni 2026.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, wollen die Inter-Bosse dem 37-jährigen Schweizer zwar eine Vertragsverlängerung anbieten, allerdings mit einem faden Beigeschmack für den ehemaligen Gladbacher und Münchner.

Demnach müsste sich Sommer wohl zur neuen Saison darauf einstellen, möglicherweise nur noch die Nummer 2 im Torhüter-Ranking der Nerazzurri zu sein.