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Inter Mailand: Verlängerung mit Yann Sommer nur bei Degradierung zur Nummer 2?
Veröffentlicht:von ran.de
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Der frühere Bundesliga-Torhüter Yann Sommer steht bei Inter Mailand vor einer ungewissen sportlichen Zukunft.
Bei Inter Mailand steht demnächst eine wichtige Personalentscheidung an. Der Vertrag des bisherigen Stammtorhüters Yann Sommer endet am 30. Juni 2026.
Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, wollen die Inter-Bosse dem 37-jährigen Schweizer zwar eine Vertragsverlängerung anbieten, allerdings mit einem faden Beigeschmack für den ehemaligen Gladbacher und Münchner.
Demnach müsste sich Sommer wohl zur neuen Saison darauf einstellen, möglicherweise nur noch die Nummer 2 im Torhüter-Ranking der Nerazzurri zu sein.
Inter Mailand: Kommt Vicario als neuer Stammkeeper?
Dem Bericht nach verfolgt Inter nämlich den klaren Plan, im Sommer 2026 eine neue Nummer 1 nach Mailand zu holen.
Als Kandidat wird der Italiener Guglielmo Vicario gehandelt, der aktuell Stammkeeper von Tottenham Hotspur ist.
Dem Bericht nach soll von Inter ein Angebot für den 29-Jährigen vorbereitet werden. Vicarios Vertrag bei den Spurs läuft noch bis zum Sommer 2028.
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