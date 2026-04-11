ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Fans feiern Kantersieg! "Wer sagt's Pauli?" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Kantersieg des FC Bayern München auf St. Pauli bekräftigte Jamal Musiala seinen Wunsch, an der WM 2026 teilzunehmen.

Nationalspieler Jamal Musiala kann dem Vorschlag von Oliver Kahn, auf eine Teilnahme an der WM 2026 zu verzichten, nichts abgewinnen. "Für mich eigentlich nicht, nein. Auf jeden Fall will ich zur WM gehen", sagte Musiala nach dem 5:0 beim FC St. Pauli am "Sky"-Mikrofon. Bayern-Noten gegen St. Pauli: Musiala liefert Antwort auf Kahn, Olise zeigt Nerven und Qualiät Kahn, ehemaliger Münchner Vorstandsboss, hatte zuvor im "Sky"-Talk "Triple" empfohlen, der 23-Jährige solle auf das Turnier verzichten und stattdessen an seiner Form arbeiten. "Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", hatte Kahn gesagt.

Musiala: "Auf jeden Fall will ich hingehen" Musiala, der sich im Sommer das Wadenbein gebrochen hatte und sich noch im Formaufbau befindet, ging gelassen damit um. "Ich habe jetzt nicht genau gelesen, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall will ich hingehen", sagte er. Er wolle in der restlichen Saison "alles tun", um mit den Münchnern erfolgreich zu sein: "Und dann ist mein Fokus, dem Land und der Mannschaft zu helfen." In Hamburg hatte Musiala mit seinem Tor zum 1:0 (9.) und einer Vorlage selbst gute Argumente geliefert. Es war sein Beitrag zum Saisontor-Rekord der Bayern, die mit nun 105 Treffern die Bestmarke von 1972 übertrafen.

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