ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat am 29. Spieltag der Bundesliga einen souveränen 5:0 (1:0)-Sieg auf St. Pauli eingefahren. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars gegen St. Pauli.

Manuel Neuer Seine starke Leistung gegen Real Madrid ließ erneut die Diskussion aufkommen, ob Neuer nicht doch zur WM fahren sollte. Auch diesmal überzeugt er. In der 7. Minute kommt er weit aus dem Strafraum heraus und klärt einen langen Ball. Er wird von den Gastgebern nur selten gefordert, bleibt dabei aber immer fehlerfrei. ran-Note: 2

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Konrad Laimer Laimer ist neben Neuer, Kimmich und Olise einer von nur vier Spielern, die gegenüber dem Hinspiel gegen Real Madrid in der Startelf blieben. Mit einer starken Flanke auf Musiala bereitet er das 1:0 vor. Teilweise steht er etwas zu offensiv, ist daher zum Beispiel nicht auf dem Posten, als St. Pauli in der 28. Minute einen Konter ausspielt. Gelbbelastet wird er nach 59 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Der Südkoreaner durchlebt keine einfache Saison, weil Jonathan Tah und Dayot Upamecano meist gesetzt sind. Dennoch zeigt er, welche Qualität er hat. In den Zweikämpfen ist er gewohnt abgeklärt. In der 29. Minute verhindert er ein fast sicheres Gegentor, indem er einen Schuss von Pereira Lage aus kurzer Distanz klärt. ran-Note: 2

Hiroki Ito Der oft verletzungsgeplagte Innenverteidiger steht erst zum sechsten Mal in der laufenden Saison in der Startelf. Teilweise wird er in den Zweikämpfen etwas fahrig, strahlt längst nicht so viel Sicherheit aus wie sein Nebenmann. ran-Note: 4

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Tom Bischof Der vielseitige Bischof wird als Linksverteidiger eingesetzt, zeigt dabei erneut, dass auf ihn Verlass ist. Der Ex-Hoffenheimer ist sehr zweikampfstark, hat seine Seite dadurch gut im Griff, bringt seine Pässe zudem sicher an den Mann. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Er ist gewohnt aufmerksam, klärt bereits in der 5. Minute einen langen Ball von St. Pauli, als die Verteidiger zu hoch stehen. Später fängt er einen schwachen Abschlag von St. Pauli Torwart Nikola Vasilj ab und leitet mit einem Pass in die Spitze eine Chance ein. Auch seine Standardqualität kommt zum Vorscheint, indem er per Freistoß das 2:0 vorbereitet. Nach 59 Minuten erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 2

Leon Goretzka In der ersten Halbzeit hat er einen unauffälligeren Auftritt, verliert im eigenen Strafraum ein wichtiges Kopfballduell, spielt ansonsten aber zumindest solide. Nach der Pause dreht er auf: Erst erzielt er nach einem Freistoß das 2:0 (Bayern stellt dadurch mit 102 Bundesligatoren einen neuen Rekord auf), dann leitet er mit einem Ballgewinn das 3:0 ein. ran-Note: 2

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Michael Olise In der 16. Minute fängt er einen Fehlpass im gegnerischen Drittel ab, ist im Abschluss aber zu ungenau und verfehlt das Tor. Danach scheint er etwas gefrustet zu sein, leistete sich kurz darauf eine Rangelei mit Gegenspieler Karol Mets. Als er in der 2. Halbzeit von Joel Chima Fijita gefoult wird, leistet er sich einen weiteren Schubser und sieht dafür Gelb. Das scheint ihn zu motivieren: Nachdem der darauffolgende Freistoß zum 2:0 führt, erzielt er nur eine Minute später bei einem starken Alleingang das 3:0. Das war ein Statement! Danach wird er ausgewechselt. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro Der Portugiese wird im offensiven Mittelfeld eingesetzt, bringt sich vorne gut ein und bereitet in der 28. Minute einen 100-prozentige Torchance für Musiala vor. Kurz vor Spielende belohnt er sich selber, indem er zum 5:0 trifft. ran-Note: 2

Jamal Musiala Oliver Kahn hat ihm öffentlich dazu geraten, auf die WM zu verzichten. Sein Kopfballtreffer in der 9. Minute zum 1:0 könnte die Antwort darauf gewesen sein. Er beweist insgesamt viel Qualität am Ball - auch wenn ein Ballverlust in der 26. Minute zu einem Torschuss der Hamburger führt. In der 28. Minute scheitert er am Innenpfosten, bereitet dafür aber später das 4:0 für Jackson vor. ran-Note: 1

Nicolas Jackson Nach seiner Roten Karte gegen Bayer Leverkusen und zwei Spielen Sperre kehrt der Stürmer in die Startelf zurück. In der 11. Minute setzt er sich stark im gegnerischen Strafraum durch und setzt den Ball abgefälscht gegen den Querbalken. Er scheint etwas von Harry Kane gelernt zu haben, lässt sich teilweise bis in die eigene Hälfte fallen. Zudem ist er effektiv, trifft zum 4:0 und bereitet das 5:0 vor. ran-Note: 2

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Josip Stanisic In der 58. Minute kommt Stanisic in die Partie und spielt seinen Part als Rechtsverteidiger solide herunter. ran-Note: 3

Luis Diaz In der 59. Minute eingewechselt, bringt er sich sofort ins Spiel ein und hat bereits in der 62. Minute eine Torgelegenheit, die allerdings von Verteidiger Hauke Wahl geklärt wird. Auch im weiteren Spielverlauf hat er mehrere Abschlüsse. Beeindruckend, wie motiviert er agiert, wenn das Spiel eigentlich schon längst entschieden ist. ran-Note: 2

Alphonso Davies Der Außenverteidiger kommt ebenfalls als Einwechselspieler in die Partie, fügt sich gut in das Spiel ein und trägt seinen Teil zum Sieg bei. ran-Note: 3

Jonathan Tah In der 67 Minute wird Tah eingewechselt, muss als Verteidiger nicht mehr viel leisten, weil die Hamburger sich zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben haben, dafür aber beweist er Spielübersicht und Passgenauigkeit im Spielaufbau. ran-Note: 3