ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat sich mit einem souveränen 5:0 (1:0)-Sieg auf St. Pauli für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid warmgeschossen. Dabei knackt der FCB auch einen Tor-Rekord.

- Anzeige -

- Anzeige -

Kompany setzt auf Rotation am Millerntor Kompany konnte zufrieden verfolgen, dass seine Mannschaft voll im Rhythmus blieb und die Vorbereitung auf den Real-Gipfel mit einem guten Gefühl angehen kann. St. Pauli verpasste unterdessen die erhoffte Überraschung klar und nicht-einkalkulierte "Bonuspunkte" gegen den Branchenprimus. Das Team von Trainer Alexander Blessin bleibt auf dem Relegationsplatz 16 in großer Gefahr. Für die Bayern war die Bedeutung des Duells spätestens nach dem Patzer von Dortmund überschaubar. "Es ist unser Ziel, immer alles zu gewinnen", sagte Bayern-Coach Kompany bei "Sky" aber am Tag nach seinem 40. Geburtstag. Dennoch lag der Fokus längst auf dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League, dies belegte der Verzicht auf etliche Leistungsträger. Insgesamt sieben Wechsel im Vergleich zur Partie in Madrid (2:1) nahm Kompany vor. Einzig Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Michael Olise standen erneut von Beginn an auf dem Rasen.

Musiala mit Innenpfosten-Pech Das umgebaute Team machte aber schnell ernst. Laimer fand den Kopf von Musiala, dem Oliver Kahn jüngst mit vieldiskutierten Aussagen einen WM-Verzicht nahegelegt hatte. Der 23-Jährige freute sich sichtlich über seinen zweiten Saisontreffer und hätte fast den dritten folgen lassen. Doch Musiala traf nach typischem Dribbling nur den Innenpfosten (27.). Die Bayern dominierten, St. Pauli hielt aber mutig dagegen und kam seinerseits zur großen Ausgleichschance: Mathias Pereira Lage scheiterte letztlich am langen Bein von Min-Jae Kim (30.). Auch danach blieben die Gastgeber durchaus gefällig in ihren schnellen Vorstößen. Im zweiten Durchgang sorgten die Münchner dann schnell für klare Verhältnisse. Erst trug sich Goretzka technisch anspruchsvoll mit einem Volleyschuss in die Geschichtsbücher ein, dann vollendete Olise ins lange Eck und konnte sich einen provokanten Jubel vor den St. Pauli-Fans nach Pfiffen gegen ihn nicht verkneifen. Als die Partie entschieden war, wechselte Kompany rasch Kimmich, Laimer und Olise aus, um Kräfte für den Real-Kracher zu sparen. Dann traf auch noch Jackson. Kurz vor Schluss feierte der 18-jährige Bara Ndiaye sein Bundesligadebüt bei den Bayern.

- Anzeige -