Die Nachfrage für die Spiele des FC Bayern München in der kommenden Bundesliga-Saison sind laut CEO Jan-Christian Dreesen so hoch wie nie zuvor.

Die Attraktivität des FC Bayern ist offenbar noch nie so groß gewesen - jedenfalls gemessen an den Kartenwünschen.

Wie CEO Jan-Christian Dreesen bei einer Veranstaltung im PresseClub München berichtete, sprengen die Anfragen für die neue Saison alle bisherigen Dimensionen.

Nachdem am Montag die Frist für die Vorbestellungen abgelaufen ist, sind sämtliche Spiele zu Hause wie auswärts "überbucht".

Das meiste Interesse gibt es dabei wie erwartet für die Partie gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena mit laut Dreesen allein 350.000 Anfragen.

Und selbst für die Heimpartie mit dem geringsten Interesse wurden 135.000 Anträge gestellt, den Namen des Gegners wollte Dreesen aber nicht nennen.

"Das ist völlig irre (…). In den 14 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich das noch nie erlebt, auch nicht in den Jahren direkt nach dem Gewinn der Champions League", erklärte der Bayern-Boss.