Bundesliga
FC Bayern München - Ticketanfragen gehen laut CEO Jan-Christian Dreesen durch die Decke: "Das ist völlig irre"
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Bleibt Olise? Dreesen bezieht Stellung
Videoclip • 02:16 Min
Die Nachfrage für die Spiele des FC Bayern München in der kommenden Bundesliga-Saison sind laut CEO Jan-Christian Dreesen so hoch wie nie zuvor.
Die Attraktivität des FC Bayern ist offenbar noch nie so groß gewesen - jedenfalls gemessen an den Kartenwünschen.
Wie CEO Jan-Christian Dreesen bei einer Veranstaltung im PresseClub München berichtete, sprengen die Anfragen für die neue Saison alle bisherigen Dimensionen.
Nachdem am Montag die Frist für die Vorbestellungen abgelaufen ist, sind sämtliche Spiele zu Hause wie auswärts "überbucht".
Das meiste Interesse gibt es dabei wie erwartet für die Partie gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena mit laut Dreesen allein 350.000 Anfragen.
Und selbst für die Heimpartie mit dem geringsten Interesse wurden 135.000 Anträge gestellt, den Namen des Gegners wollte Dreesen aber nicht nennen.
"Das ist völlig irre (…). In den 14 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich das noch nie erlebt, auch nicht in den Jahren direkt nach dem Gewinn der Champions League", erklärte der Bayern-Boss.
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FC Bayern: Ticketanfragen für Auswärtsspiele ebenfalls gewaltig
Und auch bei den Auswärtsspielen ist der Ticketandrang bei den Anhängern des Rekordmeisters gewaltig.
Laut dem Vorstandsvorsitzenden gab es für das Gastspiel beim BVB 135.000 Anfragen. Sechstellig war die Nachfrage ebenfalls für die Duelle bei Aufsteiger FC Schalke 04 mit 106.000 und beim 1. FC Köln mit rund 100.000. Das Bundesliga-Auswärtsspiel mit dem geringsten Interesse wollten derweil immer noch 60.000 Fans sehen.
"Wir können jedes Stadion in dieser Republik selber füllen. Also wenn einer nicht weiß, wohin mit seinen Karten ... Das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, sondern dass wir das Glück haben, durch den Erfolg überall in Deutschland Fans zu haben", führte Dreesen aus.
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Und: FC Bayern vs. FC Rottach-Egern live: Hier läuft das Testspiel am Tegernsee im Stream - gibt es noch Tickets?
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