Bundesliga
FC Bayern München: Luis Diaz an Transfer nach Saudi-Arabien interessiert? Was an dem Gerücht wirklich dran ist
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Davies feiert geheime Hochzeit in Paris
Videoclip • 01:05 Min
Seit Monaten gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid. Nun soll Luis Diaz im Visier von Al Hilal sein. Doch ist ein Bayern-Abschied des Kolumbianers wirklich
Muss der FC Bayern München um den Verbleib von Luis Diaz bangen?
Zunächst hatte der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, dass Al Hilal Interesse am Kolumbianer zeigen soll und bereit sei, astronomische Summen zu bieten. Später schrieb schrieb die "L‘Equipe", dass der Bayern-Star Interesse an einem Wechsel habe und ein 70-Millionen Angebot in Planung sei.
Dass es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, ist aber fast ausgeschlossen. Bayern-Vorstandschef Christian Dreesen dementierte im Rahmen einer Veranstaltung im "PresseClub München" eine Anfrage aus Saudi-Arabien. "Auch da gilt: Weder Anrufe noch anderes", machte er deutlich, nachdem er zuvor schon die Olise-Gerüchte dementiert hatte.
"Wir wären ja auch blöd, wir haben so eine gute Mannschaft. Lasst sie spielen, lasst sie Tore schießen", machte er deutlich.
"Sky"-Informationen zufolge erwägt auch Luis Diaz selbst keinen Wechsel zu Al Hilal, sondern möchte beim FC Bayern bleiben. Folgerichtig gäbe es auch keine Absicht, Verhandlungen mit dem Saudi-Klub zu führen.
Zuvor hatte die "L'Equipe" als erste seriöse Zeitung bestätigt, dass sich der Klub aus Saudi-Arabien mit dem Bayern-Linksaußen beschäftigt. Eine Verpflichtung von Diaz sei dem Bericht zufolge auf der Prioritätenliste ganz oben.
FC Bayern vs. FC Rottach-Egern live: Hier läuft das Testspiel am Tegernsee im Livestream - gibt es noch Tickets?
Dem Bericht zufolge soll Diaz konträr zur "Sky"-Meldung selbst interessiert an einem Wechsel zu Al Hilal sein, was dem Klub offenbar dazu veranlasst habe, ein Angebot in Höhe von mindestens 70 Millionen Euro vorzubereiten.
Der FC Bayern hat der französischen Zeitung zufolge aber den Vertretern von Al Hilal bereits mitgeteilt, dass man nicht die Absicht habe, Diaz drei Jahre vor Vertragende zu verkaufen. Dreesen wiederum bestritt, dass es überhaupt zu einer Kontaktaufnahme gekommen sei.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball
Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball
Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream
120 Min
Luis Diaz: Mondsumme als Gehalt?
Tavolieri hatte zuvor berichtet, dass Al Hilal bereit sei, dem Flügelstürmer ein Gehalt von rund 25 Millionen Euro netto pro Saison anzubieten und die Verhandlungen mit der Spielerseite bereits begonnen haben.
Besonders spannend dabei: Die Verhandlungen soll Richard Hughes führen.
Der Schotte ist derzeit eigentlich noch Sportdirektor des FC Liverpool, allerdings gibt es mehrere Berichte, die darauf hindeuten, dass er das Amt nach dem Transferfenster niederlegen und zu Al Hilal wechseln wird.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Weitere Fußball-Videos
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: „Dann bist du der Volltrottel“ - so schwierig war der Kane-Transfer
Videoclip • 03:16 Min
ran Fußball Bundesliga
Dreesen verrät: So wurde ich Bayern-Fan
Videoclip • 01:03 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Bleibt Olise? Dreesen bezieht Stellung
Videoclip • 02:16 Min
Al Hilal soll wohl Transferbudget von 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen haben
Tavolieri hatte berichtet, dass noch keine Gespräche zwischen dem Vizemeister der Saudi Pro League und dem FC Bayern stattfinden. Dies wäre erst im Falle einer Einigung mit Diaz angedacht, zu der es zumindest laut "Sky"-Angaben nicht kommen wird.
Weiter heißt es, dass der saudische Klub in diesem Transferfenster ein Budget von 350 Millionen US-Dollar (rund 307 Millionen Euro) zur Verfügung haben soll und bereit wäre, zwischen 120 und 150 Millionen US-Dollar (105 bis 130 Millionen Euro) für die Verpflichtung des 29-Jährigen zu bieten. Dies wäre eine andere Größenordnung als die gut 70 Millionen Euro, von denen die "L'Équipe" als mögliches Einstiegsgebot berichtet.
FC Bayern München - Ticketanfragen gehen laut CEO Jan-Christian Dreesen durch die Decke
Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele & Ergebnisse
Der Verein hat gerade erst den Niederländer Crysencio Summerville für rund 64,5 Millionen Euro vom Premier-League-Absteiger West Ham United verpflichtet. Die Summe könnte durch Bonuszahlungen sogar noch auf 76 Millionen Euro steigen.
Neben ihm spielen unter anderem Stars wie Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves oder Karim Benzema beim Klub in Riad.
Auch interessant: FC Bayern: Michael Olise vor Transfer? Real Madrid legt sich offenbar fest Und: FC Bayern: Dreesen spricht Klartext zu Gerüchten um Olise und Diaz
Dir gefallen ran-News?
Weitere Bundesliga-News
Bundesliga
Diaz und Olise vor Abgang? Bayern-Boss Dreesen spricht Klartext
Bundesliga
"Das ist völlig irre": Bayern-Ticketanfragen gehen durch die Decke
Bundesliga
FC Bayern: Das ist Eberls schwierigste Aufgabe
Bundesliga
FC Bayern: Sechs DFB-Stars starten in die Vorbereitung
Bundesliga
Bankplatz für Jamal Musiala? "Es gibt jetzt keine Ausreden mehr"
Bundesliga
Olise-Transfer? Real hat sich offenbar festgelegt