Seit Monaten gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid. Nun soll Luis Diaz im Visier von Al Hilal sein. Doch ist ein Bayern-Abschied des Kolumbianers wirklich

Muss der FC Bayern München um den Verbleib von Luis Diaz bangen?

Zunächst hatte der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, dass Al Hilal Interesse am Kolumbianer zeigen soll und bereit sei, astronomische Summen zu bieten. Später schrieb schrieb die "L‘Equipe", dass der Bayern-Star Interesse an einem Wechsel habe und ein 70-Millionen Angebot in Planung sei.

Dass es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, ist aber fast ausgeschlossen. Bayern-Vorstandschef Christian Dreesen dementierte im Rahmen einer Veranstaltung im "PresseClub München" eine Anfrage aus Saudi-Arabien. "Auch da gilt: Weder Anrufe noch anderes", machte er deutlich, nachdem er zuvor schon die Olise-Gerüchte dementiert hatte.

"Wir wären ja auch blöd, wir haben so eine gute Mannschaft. Lasst sie spielen, lasst sie Tore schießen", machte er deutlich.

"Sky"-Informationen zufolge erwägt auch Luis Diaz selbst keinen Wechsel zu Al Hilal, sondern möchte beim FC Bayern bleiben. Folgerichtig gäbe es auch keine Absicht, Verhandlungen mit dem Saudi-Klub zu führen.

Zuvor hatte die "L'Equipe" als erste seriöse Zeitung bestätigt, dass sich der Klub aus Saudi-Arabien mit dem Bayern-Linksaußen beschäftigt. Eine Verpflichtung von Diaz sei dem Bericht zufolge auf der Prioritätenliste ganz oben.

Dem Bericht zufolge soll Diaz konträr zur "Sky"-Meldung selbst interessiert an einem Wechsel zu Al Hilal sein, was dem Klub offenbar dazu veranlasst habe, ein Angebot in Höhe von mindestens 70 Millionen Euro vorzubereiten.

Der FC Bayern hat der französischen Zeitung zufolge aber den Vertretern von Al Hilal bereits mitgeteilt, dass man nicht die Absicht habe, Diaz drei Jahre vor Vertragende zu verkaufen. Dreesen wiederum bestritt, dass es überhaupt zu einer Kontaktaufnahme gekommen sei.