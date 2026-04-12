ran Fußball Bundesliga Manuel Neuers tragende Rolle beim FC Bayern - Plötzlich geht es über Müller Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 12. April, 18:29 Uhr: Gerücht um angebliches Bayern-Interesse an Keeper Ugurcan Cakir Nachdem beim FC Bayern München die sportliche Zukunft von Manuel Neuer weiterhin offen ist, soll der Rekordmeister sich wohl für einen möglichen Abgang bzw. ein Karriereende des 40-Jährigen wappnen. Nachdem zuletzt für diesen Fall mehrere deutsche Torhüter ins Gespräch gebracht wurden, berichtet nun die türkische Ausgabe des Portals "transfermarkt" über angebliches Bayern-Interesse an Ugurcan Cakir. Demnach wollen die Bayern dem Bericht nach 30 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Torhüter von Galatasaray bieten. Auch mit dem Berater des türkischen Nationalkeepers sollen die Münchner bereits in Kontakt stehen. Allerdings sollen die Verantwortlichen von Galatasaray nicht bereit sein, eine Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro zu akzeptieren. Immerhin wechselte Cakir erst im Sommer 2025 für 27,5 Millionen Euro von Trabzonspor zum Topklub aus Istanbul und hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2030.

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+++ 10. April, 19:33 Uhr: "Hat sich nicht getraut" - Reals angebliche Taktik bei Michael Olise Zuletzt häuften sich die Gerüchte, das Real Madrid Interesse an Bayern-Star Michael Olise haben soll. Beim obligatorischen Essen der Führungsriege beider Klubs vor dem Champions-League-Viertelfinale soll der Franzose aber kein Thema gewesen sein. "Der Präsident hat sich nicht getraut", wird "Bild"-Reporter Christian Falk zitiert. Mit dem Präsident ist Real-Boss Florentino Perez gemeint, der es wohl vermieden hat, beim Meeting mit den Bayern-Funktionären das Thema Olise anzusprechen. Aber Falk schob nach: "Es muss überhaupt nicht heißen, weil er es vor den Bossen nicht anspricht, dass nicht anderweitig versucht wurde, Kontakt aufzunehmen in den Tagen." Ein Transfer von Olise nach Madrid dürfe für Real aber wohl schwer umsetzbar sein. Der Franzose hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 und dieser beinhaltet keine Ausstiegsklausel.

+++ 10. April, 10:18 Uhr: FC Bayern angeblich an Morgan Rogers interessiert +++ Holt der FC Bayern nach Harry Kane und Luis Diaz den nächsten Topstar aus der Premier League? Wie die englischen Zeitungen "Telegraph" und "Mirror" berichten, ist der deutsche Rekordmeister an Offensivspieler Morgan Rogers von Aston Villa interessiert. Doch die Ablöseforderungen des Klubs aus Birmingham haben es in sich. Laut "Telegraph" fordert Villa mindestens 90 Millionen Euro, bei einem Wettbieten könnte die Summe sogar bis auf 115 Millionen Euro steigen. Ob die Bayern hier wirklich mitgehen würden, ist fraglich. Es wäre in diesem Fall der teuerste Neuzugang der Bayern-Ges'c'hichte. Kane wechselte 2023 für die bisherige Rekordablöse von 95 Millionen Euro nach München. Beim FCB könnte Rogers für zusätzlichen Wettbewerb in der Offensive sorgen, vor allem auf der linken Seite ist Lus Diaz in dieser Saison weitestgehend konkurrenzlos. Allerdings ist der 23-Jährige offensiv variabel einsetzbar und kann auch auf der Zehn oder rechts zum Einsatz kommen. Rogers hatte erst im November seinen Vertrag bei Villa langfristig bis 2031 verlängert. In der laufenden Saison kommt er in 45 Pflichtspielen auf 17 Torbeteiligungen.

+++ 9. April, 17:19 Uhr: Kehrt ein Triple-Sieger zur zweiten Mannschaft zurück? +++ Dante wechselte im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern und gewann mit den Münchnern direkt in der ersten Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Insgesamt drei Jahre spielte der Innenverteidiger für den Rekordmeister. Nun könnte er nach München zurückkehren - und zwar als Trainer der zweiten Mannschaft. Aktuell ist der 42-Jährige noch aktiver Fußballer beim Ligue-1-Verein OGC Nizza, im Sommer will Dante aber seine Karriere beenden und könnte die Nachfolge von Holger Seitz bei der Bayern-Reserve antreten. Nach Informationen von "tz/Münchner Merkur" gehört der Brasilianer zum Kandidatenkreis. Dante besitzt die UEFA Pro Lizenz und hatte in der Vergangenheit bereits erklärt, dass es sein Ziel sei, Trainer zu werden.

+++ 7. April, 09:30 Uhr: Eberl gibt Einblick zur Musiala-Reha +++ Jamal Musiala ist rechtzeitig vor dem Champions-League-Hinspiel des FC Bayern bei Real Madrid wieder fit. Nach erneuten Problemen am operierten linken Sprunggelenk kehrte der Offensivstar nach dreiwöchiger Pause beim 3:2 gegen Freiburg zurück und reiste jetzt mit nach Madrid. Vor dem Abflug sprach Sportvorstand Max Eberl offen über die komplizierte Reha des Nationalspielers: "Es ist keine Verletzung, die mal so im Vorbeigehen rehabilitiert wird. Da ist viel Körperlichkeit dabei, aber auch Seele und Psyche sind mit dabei. So einen Einschlag möchte man nicht erleben. Privat nicht, aber schon gar nicht in seinem Beruf. Dementsprechend war es für uns klar, dass diese Reintegration auch ein Stück weit Zeit benötigt", sagte Eberl. Damit beschrieb der Bayern-Boss die besondere Belastung, mit der Musiala seit seiner schweren Verletzung im Sommer 2025 zu kämpfen hat. Bei der Klub-WM im Juli hatte sich der 23-Jährige einen Wadenbeinbruch sowie mehrere Bänderrisse im Sprunggelenk zugezogen. Erst im Januar feierte er sein Comeback, ehe ihn weitere Beschwerden erneut zurückwarfen. Sportdirektor Christoph Freund hatte bereits vor wenigen Tagen eingeräumt: "Es ist nicht einfach für Jamal, gerade weil er immer wieder kleinere Rückschläge hat." Eberl erklärte genauer, worin die jüngsten Rückschläge lagen: "Er hatte noch einmal Probleme nach dem Bergamo-Spiel, wo eben Verklebungen in dem Knöchel auftraten – es ist nicht alles lupenrein und jungfräulich, sondern auch operativ und angeschlagen. Das bedarf Zeit." Beim FC Bayern ist man dennoch zufrieden mit seiner Entwicklung. Eberl lobte Musiala: "Aber das Schöne ist: Sowohl nach seiner ersten Phase als auch jetzt nach dem Bergamo-Spiel kommt er zurück. Er kommt in dem Spiel gegen Freiburg rein, das kompliziert und körperlich ist, schmeißt sich rein für die Mannschaft. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Er war bereit, auch wenn nicht immer alles fußballerisch funktioniert. Es geht darum, dass er sich gerade bereit fühlt. Den Eindruck hat er uns am Samstag vermittelt, dementsprechend sind wir froh, dass er mit dabei ist im Bernabeu." Beim FC Bayern wächst nun die Hoffnung, dass der 23-Jährige die Leidenszeit endgültig hinter sich lässt.

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