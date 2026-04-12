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Premier League - Arsenal-Patzer genutzt: Manchester City schlägt FC Chelsea und holt auf
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
In der Premier League macht Manchester City nach dem Patzer vom FC Arsenal das Titelrennen wieder spannend. Dabei fallen die Tore erst nach der Pause.
Manchester City hat den Patzer des enteilten Tabellenführers FC Arsenal genutzt und vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Boden im Titelrennen der Premier League gutgemacht.
Durch ein 3:0 (0:0) im Duell der Topteams beim FC Chelsea verkürzte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola den Rückstand zu den Gunners auf sechs Punkte.
Die Mannschaft von Nationalspieler Kai Havertz hatte am Samstag beim AFC Bournemouth verloren (1:2).
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Cucurella-Treffer wird aberkannt
Chelsea spielte zu Beginn besser: Ein schön herausgespieltes Tor von Marc Cucurella (17.) fand wegen einer Abseitsposition keine Anerkennung. Für die in der ersten Halbzeit offensiv dürftig auftretenden Gäste vergab Bernardo Silva (35.) die erste große Chance der Partie.
Kurz nach der Halbzeitpause bekam Nico O'Reilly zu viel Platz im Strafraum und köpfte zur Führung ein (51.). Innenverteidiger Marc Guéhi (56.) erhöhte wenig später nach Traumpass von Rayan Cherki. Mit seinem Treffer, bei dem Chelsea mit einem Ballverlust im Spielaufbau fleißig mithalf, machte Jérémy Doku (68.) den Sieg frühzeitig klar.
Durch den Erfolg stehen die Skyblues als Zweiter bei 64 Punkten. Am nächsten Spieltag könnte der Kampf um die Meisterschaft noch einmal an Fahrt aufnehmen: Am Sonntag (ab 17:30 Uhr) empfängt ManCity den Tabellenführer.
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