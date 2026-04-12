Premier League - Arsenal-Patzer genutzt: Manchester City schlägt FC Chelsea und holt auf

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

In der Premier League macht Manchester City nach dem Patzer vom FC Arsenal das Titelrennen wieder spannend. Dabei fallen die Tore erst nach der Pause.

Manchester City hat den Patzer des enteilten Tabellenführers FC Arsenal genutzt und vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Boden im Titelrennen der Premier League gutgemacht. Durch ein 3:0 (0:0) im Duell der Topteams beim FC Chelsea verkürzte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola den Rückstand zu den Gunners auf sechs Punkte. Premier League: FC Liverpool tankt Selbstvertrauen vor dem PSG-Rückspiel Die Mannschaft von Nationalspieler Kai Havertz hatte am Samstag beim AFC Bournemouth verloren (1:2).

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