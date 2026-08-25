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FC Bayern München - Nathaniel Brown: "Ich hatte einmal im Leben eine Lederhose an"

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Mit Bier und schneller Brille beim Paulaner-Shooting

Videoclip • 01:57 Min

Bei Lederhosen-Shooting des FC Bayern München im Hinblick auf das Oktoberfest sprach Neuzugang Nathaniel Brown über seine Vorfreude auf die "Wiesn".

Bevor am Freitagabend die Bundesliga-Saison für den FC Bayern München mit dem Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart (ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) losgeht, gab es schon mal das Lederhosen-Shooting mit Blick auf das bald anstehende Oktoberfest.

Beim Foto-Shooting mit Bierpartner "Paulaner" sprach unter anderem Neuzugang Nathaniel Brown über seine Erfahrung mit der bayerischen Trachtenmode.

"Ich hatte einmal im Leben eine Lederhose an, ja. Also nicht so oft", erklärte der Nationalspieler, den die Münchner vor wenigen Wochen erst von Eintracht Frankfurt verpflichtet hatten.

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Brown freut sich auf Oktoberfest-Besuch mit dem FC Bayern

Die "Wiesn" ist hingegen für den 23-Jährigen kein absolutes Neuland, der in Amberg geboren wurde und in der Vergangenheit in Bayern schon für den 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg aktiv war.

"Ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit. Aufs Oktoberfest mit Bayern. Ich war da zwar schon einmal, aber ich glaube, mit der Mannschaft wird es dann schon noch mal was Spezielles", erklärte der Linksverteidiger, der zuletzt auf ungewohnter Position als Zehner beim Franz Beckenbauer Supercup in Dortmund überzeugte.

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Kompany vor Bundesliga-Star mit Lob für Hoeneß und den FB

Bayern-Coach Vincent Kompany blickt hingegen noch nicht bis zum Oktoberfest-Besuch des Rekordmeisters voraus, sondern erst einmal auf den Bundesliga-Auftakt.

"Stuttgart hat schon einen der besten Trainer von Deutschland. Man spürt auch, dass das eine Mannschaft ist, die immer wieder Anspruch hat für 'mehr", lobte der Belgier seinen Gegenüber auf der VfB-Bank. "Und ich glaube, dass es ein gutes Fußballspiel wird. Es war immer so gegen Stuttgart. Am Ende wollen wir drei Punkte und und wir wollen weiterhin gewinnen", ergänzte Kompany.

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