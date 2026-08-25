FC Bayern München - Nathaniel Brown: "Ich hatte einmal im Leben eine Lederhose an"

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Mit Bier und schneller Brille beim Paulaner-Shooting Videoclip • 01:57 Min Link kopieren Teilen

Bei Lederhosen-Shooting des FC Bayern München im Hinblick auf das Oktoberfest sprach Neuzugang Nathaniel Brown über seine Vorfreude auf die "Wiesn".

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Brown freut sich auf Oktoberfest-Besuch mit dem FC Bayern Die "Wiesn" ist hingegen für den 23-Jährigen kein absolutes Neuland, der in Amberg geboren wurde und in der Vergangenheit in Bayern schon für den 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg aktiv war. "Ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit. Aufs Oktoberfest mit Bayern. Ich war da zwar schon einmal, aber ich glaube, mit der Mannschaft wird es dann schon noch mal was Spezielles", erklärte der Linksverteidiger, der zuletzt auf ungewohnter Position als Zehner beim Franz Beckenbauer Supercup in Dortmund überzeugte.

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Kompany vor Bundesliga-Star mit Lob für Hoeneß und den FB Bayern-Coach Vincent Kompany blickt hingegen noch nicht bis zum Oktoberfest-Besuch des Rekordmeisters voraus, sondern erst einmal auf den Bundesliga-Auftakt. "Stuttgart hat schon einen der besten Trainer von Deutschland. Man spürt auch, dass das eine Mannschaft ist, die immer wieder Anspruch hat für 'mehr", lobte der Belgier seinen Gegenüber auf der VfB-Bank. "Und ich glaube, dass es ein gutes Fußballspiel wird. Es war immer so gegen Stuttgart. Am Ende wollen wir drei Punkte und und wir wollen weiterhin gewinnen", ergänzte Kompany.

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