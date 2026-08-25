Bayern vs. Stuttgart - live in SAT.1 und auf Joyn
Manuel Neuer vor Bundesliga-Auftakt: "Gibt nichts Schöneres"
Veröffentlicht:von SID
17:30 SAT.1 Bayern
Bundesliga-Start: FC Bayern will weiter Tore und Titel
Videoclip • 01:07 Min • Ab 12
Manuel Neuer spürt auch vor seiner 21. Saison in der Fußball-Bundesliga noch immer ein Kribbeln.
"Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als so in die Saison zu starten", sagte der Torhüter des FC Bayern am Rande des traditionellen Lederhosen-Shootings des deutschen Rekordmeisters mit Blick auf das Eröffnungsspiel am Freitag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) gegen den VfB Stuttgart: "Das Auftaktspiel der Bundesliga ist immer etwas Besonderes, und die Stimmung in der Allianz Arena wird sicher großartig sein und kochen."
FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Alles zum Bundesliga-Auftakt - TV-Übertragung, Joyn-Livestream und Ticker
Neuer bestreitet gegen den VfB sein 600. Pflichtspiel für die Bayern. Dabei werde es mit Blick auf die Saison "ganz wichtig" sein, "gut reinzukommen", sagte der 40-Jährige: "Deshalb werden wir jedes Spiel ernst nehmen, unsere Hausaufgaben machen und versuchen, von Anfang an da zu sein und die Spiele zu gewinnen." Der Triumph im Supercup gegen Borussia Dortmund (2:1) am vergangenen Samstag sei eine gute "Wasserstandsmeldung" gewesen: "Der Sieg gibt uns auf jeden Fall ein gutes Gefühl."
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Kompany appelliert an Motivation der Spieler
Trainer Vincent Kompany appellierte trotzdem noch einmal an die Motivation seiner Spieler. "Wenn wir nur die Gedanken bekommen, dass andere vielleicht sich wünschen oder denken, dass wir weniger machen werden: Das muss uns schon viel, viel Energie und Motivation geben, einfach alles wieder zu versuchen, alles zu gewinnen", betonte der Belgier.
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