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FC Bayern München: Nationalkeeper Oliver Baumann spricht über angebliches Interesse
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:15 Min
Oliver Baumann wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Nationaltorhüter wurde auf die Gerüchte angesprochen.
Oliver Baumann zum FC Bayern - ist an dem Gerücht tatsächlich etwas dran?
Zuletzt hieß es im Podcast "Bayern Insider", dass der Nationaltorhüter beim Rekordmeister im Gespräch ist – als Nummer zwei, falls Manuel Neuer seine Karriere nach der Saison beenden sollte.
Baumann soll dann der erfahrene Backup für Jonas Urbig werden, der dann wiederum von Neuer übernimmt.
Baumann sprach nach der 1:2-Pleite seiner TSG Hoffenheim gegen den FSV Mainz über die Gerüchte. "Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mache ich dann irgendwann – oder auch nicht", wird der 33-Jährige von der "Bild" zitiert.
TSG Hoffenheim: Christian Ilzer angenervt über Baumann-Gerüchte
Ein Dementi ist das nicht unbedingt. Bei Hoffenheims Trainer Christian Ilzer ruft das keine Jubelstürme hervor. Im Gegenteil. "Keine Ahnung. Ihr enthüllt sehr viel, die Berater tun ihr Übriges. Das läuft bei mir links und rechts vorbei. Wir sind fokussiert auf die letzten Spiele", sagte Ilzer.
Dass der Hoffenheim-Coach angesäuert reagierte, dürfte vor allem auch an der sportlichen Bilanz liegen, denn Hoffenheim belegt nach zuletzt drei sieglosen Spielen mit zwei Niederlagen nur noch Platz fünf.
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