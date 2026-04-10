Bundesliga
FC Bayern München: Offensivstar fällt vorerst aus
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:29 Min
Rückschlag für den FC Bayern: Lennart Karl wird dem Rekordmeister in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen.
Der FC Bayern München muss in den kommenden Spielen ohne Lennart Karl auskommen.
Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, zog sich der 18-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zu. Zur genauen Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, Karl stehe jedoch "vorerst" nicht zur Verfügung.
Als sicher dürfte jedoch gelten, dass der Offensivspieler nicht nur das Bundesligaspiel am Samstag beim FC St. Pauli (18:30 Uhr im Liveticker) verpasst, sondern auch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker).
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