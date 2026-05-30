ran Fußball Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster zwar noch nicht geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker. PSG vs. FC Arsenal: Finale der Champions League am Samstag ab 17:05 Uhr im Stream auf Joyn

+++ 30, Mai, 14:42 Uhr: Nach Slot-Entlassung - Liverpool schnappt Leverkusen wohl Wunschtrainer weg +++ Das Aus von Arne Slot beim FC Liverpool könnte unschöne Folgen für Bayer Leverkusen haben. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Andoni Iraola der Nachfolger des Niederländers werden. "Die Verhandlungen werden zügig vorangetrieben, um die formellen Schritte abzuschließen", heißt es in der Meldung, "aber die Entscheidung bei #LFC ist gefallen". Iraola, der den AFC Bournemouth in dieser Saison auf den sechsten Tabellenplatz in der Premier League geführt hat, stand offenbar auch ganz oben auf der Leverkusner Liste. Wie der "kicker" zuvor berichtete, befand sich der Werksklub wohl bereits in "finalen Verhandlungen" mit dem Spanier. Bayer sucht derzeit nach einem Nachfolger für den Dänen Kasper Hjulmand, der trotz eines Vertrages bis 2027 vor dem Aus stehen soll. Leverkusen hat die Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden 6. Platz beendet und damit die Champions-League-Qualifikation verpasst.

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+++ 27, Mai, 10:55 Uhr: Nübel nach VfB-Aus im Fokus von Top-Klubs +++ Nach 129 Einsätzen ist es offiziell: Alexander Nübel wird den VfB Stuttgart im Sommer nach drei Jahren endgültig verlassen. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge habe es durchaus Interesse auf Seiten des VfB gegeben, weiterhin mit dem 29-Jährigen zusammenzuarbeiten, aber die Ablöse und das Gehalt des beim FC Bayern unter Vertrag stehenden Torwarts seien den Schwaben wohl zu teuer gewesen. Aber auch in München hat der Torwart wohl keine Zukunft. Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner habe Nübel angeblich bereits mitgeteilt, dass der Rekordmeister trotz Vertrag bis 2029 kein Interesse an dem gebürtigen Paderborner habe und ihn gerne von der Gehaltsliste streichen wolle. Allerdings sollen sich nun gleich zwei internationale Top-Klubs für Nübel interessieren. Juventus Turin und Manchester City sollen beide bereits Kontakt zu Nübels Management aufgenommen haben. Das potentielle Preisschild von rund 15 Millionen Euro sei für diese internationalen Top-Klubs dabei kein Problem. Doch eine endgültige Entscheidung wird wohl noch auf sich warten lassen, da Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft ersteinmal zur WM in die USA fliegen wird.

+++ 26. Mai, 17:30 Uhr: Füllkrug vor Rückkehr zu Weder Bremen? +++ Niclas Füllkrug steht nicht im deutschen Kader für die WM und kann sich folgerichtig auch nicht auf diese Weise für einen neuen Klub empfehlen. Profitieren könnte davon der SV Werder Bremen, der den 33-Jährigen schon im Winter zurück an die Weser holen wollte. Damals machte die AC Mailand das Rennen und lieh den West-Ham-Profi bis zum Saisonende. Füllkrug konnte aber nicht überzeugen und hat keine Zukunft bei den "Rossoneri". Gleiches gilt für seinen Stammverein West Ham, da der Klub aus der Premier League abgestiegen ist und den Stürmer wohl gerne von der Gehaltsliste hätte. Demnach würde sich für die Bremer die Gelegenheit bieten, Füllkrug für kleines Geld oder sogar ablösefrei zu bekommen. Laut Angaben der "Sport Bild" hat der SVW nun "die große Chance" auf die Rückholaktion, zumal der Spieler bereits im Winter nicht abgeneigt war. Zwar würde er in Bremen weitaus weniger verdienen als bei West Ham, jedoch winkt dem Stürmer wohl eine hohe Abfindung beim Premier-League-Absteiger. Demnach wäre der finanzielle Aspekt für Füllkrug nur zweitrangig. Ebenso soll eine Rolle spielen, dass Füllkrug seinen Lebensmittelpunkt gerne wieder in Hannover hätte. Die Entfernung nach Bremen beträgt mit dem Auto nur gut eine Stunde. Neben dem SVW sollen auch Klubs aus der MLS sowie spanische und italienische Vereine an Füllkrug interessiert sein. Ein Wechsel in die USA kommt für den 33-Jährigen aber aktuell wohl noch nicht infrage.

+++ 21. Mai, 06:42 Uhr: Freiburg sorgt offenbar für Rekordtransfer +++ Der SC Freiburg hat durch eine fantastische Saison in der Europa League eine Menge Geld eingenommen. Jenes Geld wird offenbar teilweise bereits wieder investiert. Wie "Bild" und "Deichstube" gleichermaßen berichten, wird U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus von Werder Bremen zum SC wechseln. Der 22-Jährige wurde vor der Saison erst zur Nummer eins und zeigte beim SVW starke Leistungen. Bei Freiburg folgt er offenbar auf Noah Atubolu, der wiederum seinerseits angeblich einen Wechselwunsch hinterlegt hat. Mit kolportierten 15 Millionen Euro Ablöse wäre er der teuerste Zugang der Freiburger Historie.

+++ 20. Mai, 09:59 Uhr: El-Mala-Wechsel rückt offenbar näher +++ Ein Transfer von Said El Mala rückt offenbar immer näher. Der Youngster des 1. FC Köln soll nach Informationen der "Sport Bild" bei seinen Teamkollegen bereits ausgeplaudert haben, dass ein Team bereit ist, die geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Bei diesem Team soll es sich um den FC Brentford handeln. Demnach bieten die "Bees" 50 Millionen Euro für den Nationalspieler. Zuvor hatte Brighton & Hove Albion um den Flügelstürmer geworben, sich aufgrund der Ablöseforderung jedoch offenbar aus dem Poker verabschiedet. Auch interessant: WM-Kader 2026 - Weitere Entscheidungen gefallen: News zum DFB-Team im Ticker

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+++ 18. Mai, 7:07 Uhr: Diomande macht überraschende Zukunftsaussage +++ Yan Diomande brauchte nur zwei Buchtstaben, um seine Planungen für die sportliche Zukunft bekanntzugeben. Im "kicker"-Interview beantwortete der hoch gehandelte Dribbelkünstler die Frage, ob er auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig spielen werde mit einem "Ja". Dabei deutete der Shootingstar an, dass die Qualifikation der Leipziger für die Champions League der ausschlaggebende Punkt für seine Entscheidung gewesen sei. "Klar, am Ende zählen immer die Statistiken, Bestmarken", sagte der 19-Jährige, der bei der WM in wenigen Wochen mit der Elfenbeinküste auf die deutsche Mannschaft treffen wird. Das Bekenntnis zu Leipzig kommt dennoch überraschend, weil er nach einem "fantastischen Jahr", wie er selbst sagt, schon bei den ganz großen Teams Europas auf dem Zettel stehen soll. Dem Vernehmen nach sind Paris St. Germain, der FC Liverpool, Manchester United und auch der FC Bayern an Diomande interessiert. Die Ablösesumme von 100 Millionen Euro, die Leipzig für das Offensiv-Juwel aufgerufen haben soll, könnte die Interessenten jedoch fürs Erste auch abgeschreckt haben. Diomande ist vertraglich noch bis 2030 bei RB gebunden.

+++ 16. Mai, 20:43 Uhr: Hjulmand vor Bayer-Aus? Nun wird Iraola als Nachfolger gehandelt +++ Bei Bayer Leverkusen steht Trainer Kasper Hjulmand nach dem nun feststehenden Verpassen der Champions League wohl vor dem Aus. Wie "Talksport" berichtet, könnte auf den Dänen möglicherweise ein Spanier folgen. Dem Bericht nach soll sich Bayer mit Andoni Iraola beschäftigen. Der 43-Jährige hat schon vor längerer Zeit seinen Abgang zum Saisonende bei Premier-League-Klub AFC Bournemouth angekündigt, wurde zuletzt auch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Oliver Glasner bei Crystal Palace gehandelt. In Leverkusen wäre Iraola der zweite spanische Trainer der Vereinsgeschichte nach Xabi Alonso - und mit ihm haben die Rheinländer bekanntlich beste Erfahrungen gemacht und 2023/24 das Double gewonnen.

+++ 14. Mai, 09:11 Uhr: Nächster England-Klub will El Mala +++ Nachdem das Gerücht eines Wechsels von Said El Mala zu Brighton & Hove Albion abgekühlt ist, bringt sich nun offenbar der nächste englische Klub in Stellung. Wie der "kicker" berichtet, will der FC Brentford den Shootingstar des 1. FC Köln verpflichten. Demnach sei der Klub aus der Peripherie Londons bereit, eine "mittlere achtstellige Summe" zu bezahlen. Mit Nationalspieler Kevin Schade und Vitaly Janelt stehen beim Tabellenachten der Premier League bereits zwei Deutsche unter Vertrag. Medienberichten zufolge lehnte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler Brightons Angebot von rund 40 Millionen Euro ab.

+++ 13. Mai, 06:46 Uhr: Frankfurt will offenbar Wolfsburg-Star Majer +++ Kommt es im Falle eines Abstiegs zum Ausverkauf beim VfL Wolfsburg? Wie die kroatische Zeitung "Sportske Novoski" berichtet, steht ein Abschied von Lovro Majer offenbar kurz bevor. Demnach wollen gleich fünf Teams den kroatischen offensiven Mittelfeldspieler - darunter die Frankfurter Eintracht. Auch Como, die SSC Napoli, Ajax Amsterdam und der FC Villarreal sollen Majer ins Visier genommen haben. Der VfL stellt sich demnach eine zweistellige Millionen-Ablösesumme vor.

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+++ 11. Mai, 16:39 Uhr: Newcastle hat wohl Werder-Keeper Backhaus ins Visier genommen +++ Die guten Leistungen von Werder Bremens Stammtorhüter Mio Backhaus haben sich mittlerweile wohl bis nach England durchgesprochen. Wie der "Newcastle Chronicle" berichtet, soll Newcastle United Interesse an einer möglichen Verpflichtung des 22-Jährigen haben. Demnach gilt der 1,94-Meter-Hüne als möglicher Kandidat für den Sommer bei den Magpies, die sich schon im Jahr 2025 dem Bericht nach mit James Trafford verstärken wollten, dieser entschied sich jedoch für eine Rückkehr vom FC Burnley zu Manchester City. Backhaus wiederum hat in Bremen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, in der Vergangenheit wurde der junge Keeper auch schon mit einem möglichen Transfer zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Bei einem Wechsel nach Newcastle müsste sich Backhaus mit Nick Pope um den Platz zwischen den Pfosten streiten. Aaron Ramsdale ist nur noch bis zum Ende der laufenden Saison von Southampton ausgeliehen. Allerdings gibt es auch eine Kaufoption.

+++ 6. Mai, 09:51 Uhr: Hürzeler wird wohl nicht Leverkusen-Trainer +++ Der Name Fabian Hürzeler ist in den vergangenen Wochen öfter im Umfeld von Bayer Leverkusen gefallen. Der deutsche Trainer von Brighton & Hove Albion wurde als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand genannt. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird daraus jedoch wohl nichts. Angeblich soll der gefeierte Trainer der "Seagulls" seinen Vertrag bis 2030 verlängert haben. Der aktuelle Coach Hjulmand soll bei den Bayer-Bossen in Ungnade gefallen sein, die Entwicklung soll bei der Werkself stagnieren.

+++ 5. Mai, 06:37 Uhr: Schalke will ehemaligen Publikumsliebling zurückholen +++ Nach dem nun feststehenden Aufstieg des FC Schalke 04 basteln die Königsblauen am Kader für die kommende Saison in der Bundesliga. Wie "Sky" nun berichtet, denkt Abwehrspieler Sead Kolasinac offenbar über eine Rückkehr nach Gelsenkirchen nach. Der mittlerweile 32-Jährige Bosnier feierte 2012 sein Profidebüt für S04 und lief insgesamt 141-mal für Köingsblau auf. Zwar wäre er ablösefrei, da sein Vertrag bei Atalanta Bergamo ausläuft, doch auch die Italiener wollen von einem Verbleib überzeugen. Finanziell dürfte das Angebot der Italiener deutlich über dem der Schalker liegen. Wenn Kolasinac also ein zweites Mal zurückkehrt, dann nur, wenn er auf Gehalt verzichtet.

+++ 28. April, 10:32 Uhr: Wende im Poker bei Said El Mala? +++ Hat sich der 1. FC Köln bei Said El Mala verpokert? Wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, ist Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion aus den Gesprächen mit den Kölnern über einen möglichen Transfer ausgestiegen. Grund dafür seien die Forderungen der Kölner gewesen, die dem Vernehmen nach mindestens 50 Millionen Euro für das Offensiv-Juwel verlangen, das noch bis 2030 vertraglich an die Rheinländer gebunden ist. Da Brighton bislang als Hauptinteressent galt, ist die Zukunft des 19-Jährigen nun wieder völlig offen. Auch ein Verbleib für ein weiteres Jahr in Köln ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Noch aber gilt ein Verkauf im Sommer als die wahrscheinlichste Option. Zumal El Mala im Falle einer Nominierung für den deutschen Kader bei der WM weiter Eigenwerbung betreiben und damit den Preis nach oben treiben könnte. Auch danach könnte er noch profitabel verkauft werden. Denn bekanntlich kommt vor allem in England das Transferkarussell erst sehr spät in Fahrt. El Mala ist schon in seiner ersten Bundesliga-Saison mit bislang elf Treffern und fünf Vorlagen der torgefährlichste Kölner.

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+++ 21. April, 06:59 Uhr: Kommt der Salah-Nachfolger aus der Bundesliga? +++ Erst vor kurzem gab der FC Liverpool bekannt, dass die Zeit von Mohamed Salah beim LFC enden wird. Der Ägypter wird den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Doch wer wird sein Nachfolger? Wie "Sky" berichtet, haben die "Reds" dabei ein Auge auf einen Shootingstar der Bundesliga geworfen. Yan Diomande von RB Leipzig soll ins Visier Liverpools gekommen sein. Dafür müsste der Noch-Meister der Premier League allerdings tief in die Tasche greifen. Demnach sind die Leipziger erst ab 100 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit. Diomande kam erst im Sommer aus der spanischen zweiten Liga von CD Leganes, der 19-Jährige hat einen Vertrag bis 2030.

+++ 18. April, 20:45 Uhr: Bundesligist steigt wohl ins Füllkrug-Rennen ein +++ Im Sommer 2024 wechselte Stürmer Niclas Füllkrug vom BVB zu West Ham United. In der aktuellen Saison ist der Angreifer an die AC Mailand ausgeliehen, eine längerfristige Zukunft in Italien hat der deutsche Nationalspieler aber wohl nicht. So häuften sich zuletzt die Meldungen, wonach Milan kein Interesse daran habe, die festgeschriebene Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zu ziehen. Aktuell sieht also alles nach einer Rückkehr in die Premier League aus. Doch auch dort hat Füllkrug wohl keine Zukunft, müsste im Falle eines Abstiegs von West Ham wohl hohe Gehaltseinbußen hinnehmen. Nun aber schaltet sich offenbar ein Bundesligist in die Personalie mit ein. So berichtet "Sky", dass der VfL Wolfsburg Interesse an dem Angreifer habe. Und das nicht zum ersten Mal. Bereits im vergangenen Winter soll Füllkrug bei den Wölfen Thema gewesen sein, am Ende ging es für ihn aber in die Serie A. Das Problem: Auch der VfL kämpft um den Klassenerhalt und steht aktuell – ganz im Gegensatz zu West Ham – sogar auf einem Abstiegsplatz. Sollte der VfL die Klasse nicht halten können, ist mehr als nur fraglich, ob ein Füllkrug-Transfer überhaupt noch stemmbar wäre.

+++ 18. April, 13:58 Uhr: Nächster Luis Diaz? FC Bayern hat Kolumbien-Juwel im Visier +++ Noch strebt der FC Bayern auf dem Platz in dieser Saison den größtmöglichen Erfolg an. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen aber schon längst an der Mannschaft der Zukunft. Ein Teil davon könnte der junge Kolumbianer Samuel Martinez sein. Wie die "tz" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Interesse am 17-Jährigen, der schon jetzt für die U20 von Atletico Nacional in Medellin spielt. Auf internationaler Ebene spielt der zentrale Mittelfeldspieler derzeit bei der Südamerikameisterschaft der U17 groß auf. Im Halbfinale gegen Brasilien bereitete er das kolumbianische Führungstor vor und ebnete damit den Weg zum 3:0-Sieg. Am Sonntag spielt er mit Kolumbien um den Titel gegen Argentinien. Auf den Teenager und Landsmann von Bayern-Star Luis Diaz sollen aber nicht nur die Münchner ein Auge geworfen haben. Wie "GiveMeSport" berichtet, seien auch die beiden Premier-League-Giganten FC Liverpool und FC Chelsea an Martinez interessiert. Bis er aber in Europa spielt, wird mindestens noch eine weitere Saison vergehen. Denn Martinez wird erst im April kommenden Jahres 18 Jahre alt und erhält dann aufgrund der FIFA-Regularien, die Erlaubnis, aus Südamerika zu einem Klub nach Europa zu wechseln.

+++ 15. April, 09:22 Uhr: Bournemouth hat offenbar Marco Rose auf dem Zettel +++ Gibt es neben Daniel Farke und Fabian Hürzeler bald den nächsten deutschen Trainer in der Bundesliga? Wie unter anderem "Sky" berichtet, hat der AFC Bournemouth Marco Rose auf dem Zettel. Die "Cherries" suchen einen neuen Cheftrainer, nachdem Erfolgscoach Andoni Iraola zuletzt angekündigt hatte, den Verein zu verlassen. Bournemouth steht unter ihm auf Platz elf der Premier League und hatte quasi die gesamte Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Rose ist seit rund einem Jahr vereinslos, im März 2025 wurde er wegen ausbleibender Ergebnisse bei RB Leipzig entlassen.

+++ 13. April, 21:03 Uhr: Hürzeler-Klub Brighton buhlt wohl um Freiburg-Keeper Noah Atubolo+++ Freiburgs Stammtorhüter Noah Atubolu plant wohl für den Sommer 2026 einen Karriereschritt. Wie nun "Sky" berichtet, soll es mit dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion einen konkreten Interessenten für den 23-Jährigen geben. Die Engländer bereiten sich demnach auf den möglichen Abgang des bisherigen Stammkeepers Bart Verbruggen vor und haben dafür eben Atubolu im Blick. Allerdings soll Brighton um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler wohl nicht so gute Chancen im Werben um Atubolu haben. Dem Bericht nach hat nämlich ein namentlich nicht genannter Topklub aus der Bundesliga bereits einen Hut in den Ring geworfen, um das Freiburger Eigengewächs im Sommer zu verpflichten.

+++ 10. April, 06:10 Uhr: Besonderes Milan-Angebot für Leon Goretzka? +++ Dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen wird, ist beschlossene Sache. Die Liste an angeblichen Interessenten ist lang, ein Klub will den deutschen Nationalspieler jetzt offenbar mit einem ganz speziellen Angebot locken. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, bietet die AC Mailand Goretzka einen Dreijahresvertrag an - eine unübliche Vorgehensweise bei einem 31-Jährigen. Damit soll dem Noch-Bayern-Profi Planungssicherheit verschafft werden, was ein entscheidender Faktor für die Verhandlungen sein soll. Zudem könnte Milan so die finanziellen Vorstellungen beider Seiten kombinieren. Laut Bericht stellt sich Goretzka ein Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro vor, Milan will nur fünf Millionen zahlen. Mit einem Dreijahresvertrag könnte der Klub die Gesamtsumme für Goretzka auf 15 Millionen Euro taxieren, was sogar mehr wäre als bei einem Zweijahresvertrag mit sieben Millionen Euro im Jahr. Goretzka selbst, so heißt es, wolle am liebsten in die Premier League wechseln. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Neben Milan sollen der FC Arsenal, Juventus Turin, AC-Stadtrivale Inter Mailand, die SSC Neapel, Fenerbahce und Atlético Madrid Goretzka auf dem Zettel haben.