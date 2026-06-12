FC Bayern München: Talent wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat Toptalent Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

In der vergangenen Saison war Krattenmacher von den Bayern an Zweitligist Hertha BSC verliehen gewesen. Der Rekordmeister soll sich eine Rückkauf-Option für den Junioren-Nationalspieler gesichert haben.

"Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber. Die Bundesliga sei immer, ergänzte Krattenmacher, "ein großes Ziel von mir gewesen". Der Wechsel erfülle ihn "mit Stolz. Gleichzeitig sehe ich es als Ansporn."

Der Bundesliga-Neuling hatte bisher den vom Hamburger SV ausgeliehenen Mittelfeldspieler Lukasz Poreba fest verpflichtet. Zudem kommt U19-Kapitän Francis Onyeka leihweise von Bayer Leverkusen nach Elversberg.