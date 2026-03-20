Bundesliga
FC Bayern München: Uli Hoeneß würde Harry Kane "heute für 150 Millionen kaufen"
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 01:38 Min
Harry Kane ist die Lebensversicherung des FC Bayern München. Das sieht auch Uli Hoeneß so. Der würde den Engländer heute noch einmal kaufen, auch teurer.
Uli Hoeneß, Ehrenpräsident und Klub-Patron des FC Bayern München, hat sich bei einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management überschwänglich über Stürmer Harry Kane geäußert.
Der 74-Jährige erklärte wörtlich: "Heute würde ich ihn auch für 150 Millionen kaufen."
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Hoeneß schwärmt von Kane: "Ein Aushängeschild"
Er ergänzte: "Weil der ist ein Traum für Bayern München. Weltweit ein Aushängeschild. Ein guter Charakter, ein Vorbild für unsere Jugend, unsere 18-Jährigen. Der nimmt die in den Arm. Der sagt denen, wie sie den Ball schießen müssen.“
Kane war im Sommer 2023 für die Bundesliga-Rekordablöse von 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. In 88 Bundesligaspielen erzielte der 32-Jährige 82 Tore und stellte mehrere Rekorde auf.
Hoeneß nannte die damalige Ablöse rückblickend einen „Schnäppchenpreis".
Mit den Bayern gewann Kane aber bislang lediglich die deutsche Meisterschaft 2024/25, das soll und wird sich in dieser Spielzeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ändern.
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