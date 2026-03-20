FC Bayern München: Uli Hoeneß würde Harry Kane "heute für 150 Millionen kaufen"

ran Fußball DFB-Team - Julian Nagelsmann schwärmt von Deniz Undav: "Gutes Verhältnis" Videoclip • 01:38 Min Link kopieren Teilen

Harry Kane ist die Lebensversicherung des FC Bayern München. Das sieht auch Uli Hoeneß so. Der würde den Engländer heute noch einmal kaufen, auch teurer.

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident und Klub-Patron des FC Bayern München, hat sich bei einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management überschwänglich über Stürmer Harry Kane geäußert. Der 74-Jährige erklärte wörtlich: "Heute würde ich ihn auch für 150 Millionen kaufen."

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