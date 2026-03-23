Eintracht Frankfurt: Mario Götze auf dem Abstellgleis? Zukunft wird konkreter

Mario Götze war beim Spiel in Mainz nicht mal mehr im Kader. Eine Zukunfts-Entscheidung soll unmittelbar bevorstehen.

Droht Ärger in Frankfurt?

Eintracht-Trainer Albert Riera hatte Mario Götze aus dem Kader der SGE für das Spiel in Mainz gestrichen. Die Hessen verloren die Partie mit 1:2.

Der 33 Jahre alte Ex-Nationalspieler war fit und wäre eigentlich einsatzbereit gewesen. In dem Bericht heißt es weiter, dass Götze überrascht auf seine Ausbootung reagiert haben soll.

Tatsächlich setzte sich aber ein Trend fort, der sich zuletzt schon angedeutet hatte: Nachdem Götze zunächst unter Riera Stammspieler war, saß er in den beiden Spielen vor seinem Mainz-Aus bereits 90 Minuten lang komplett auf der Bank.

Überraschend kommt die Entwicklung dennoch, denn wie die "Bild" berichtet, will Götze seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei der Eintracht verlängern. "Mario ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Auf dem Platz und daneben", sagte Sportvorstand Markus Krösche am Samstag im "Sportstudio".

Götzes Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus. Wie die "Bild" weiter berichtet, sollen die Verhandlungen so weit fortgeschritten sein, dass es in der Länderspielpause zu einer Unterschrift kommen könnte.