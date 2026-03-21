FC Bayern München - Weltfußballer? Bei diesem Ex-FCB-Star lag Christoph Kramer komplett falsch

17:30 SAT.1 Bayern DFB-Kader für WM-Testspiele: FC Bayern-Talent Karl erstmals dabei Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Michael Cuisance galt einst als riesiges Talent. Christoph Kramer verortete ihn sogar im Weltfußballer-Rennen. Es kam anders.

Christoph Kramer hat in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach eine Menge Mitspieler gesehen. Bei den jüngeren Kollegen hatte der einstige Mittelfeldspieler immer auch eine Einschätzung, in welche Richtung es für den Akteur gehen könnte. Von Michael Cuisance hatte Kramer eine extrem hohe Meinung. Der Franzose ist aber einer von zwei Spielern, bei denen er sich komplett vertan hat. "Ich dachte: Oscar Fraulo wird auf jeden Fall Stammspieler über Jahre bei Borussia Mönchengladbach", sagte Kramer im Podcast "Copa TS". Fraulo konnte die Erwartungen in Gladbach nicht erfüllen und ging im Januar zu Derby County. Und bei Cuisance dachte er, "jetzt übertrieben gesagt – aber so habe ich ihn gerated damals – dass der irgendwann mal um den Weltfußballer mitspielt".

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Cuisance scheitert beim Rekordmeister Tatsächlich galt Cuisance als großes Talent, als er zwischen 2017 und 2019 in Gladbach spielte. Danach ging er zwar zum FC Bayern München, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Inzwischen ist er bei Hertha BSC gelandet. "Jetzt ist er gestandener Zweitligaspieler. Von seinem Potenzial finde ich es trotzdem nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich deutlich mehr erwartet. Aber das sind so viele Kleinigkeiten, an denen es hängt", sagte Kramer. Der Ex-Nationalspieler erinnert sich, dass Cuisance in seinem ersten Jahr Spieler der Saison bei Gladbach wurde, "obwohl er immer nur reingekommen ist. Das war auch verdient, weil der irgendwas Verrücktes, Geiles hatte, was die Fans in einer Saison, in der wir glanzlos Siebter oder Achter geworden sind, irgendwie verzaubert hat. Und dann wollte er irgendwann in seiner zweiten Saison mehr."

Kramer: "Cuisance hat viel von seiner Geschmeidigkeit verloren" Doch das ging nicht auf. Denn Cuisance habe viel im Kraftraum gearbeitet. "Und da hat er ein bisschen was verloren. Der hat bestimmt zwei, drei Kilo Muskelmasse aufgebaut. Aus einem guten Grund, aus Ehrgeiz. Und da hat er viel von seiner Geschmeidigkeit, von seinem Können verloren", so Kramer. Der Weltmeister von 2014 erklärte auch die Folgen eines Muskelzuwachses. "Dann hast du vielleicht einen anderen Körperschwerpunkt, das ist ein anderes Spiel und dann ein ganz anderer Spieler und das tat ihm nicht gut. Man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen, weil er wollte, wollte, wollte. Aber ich glaube, dass er das Falsche gemacht hat", so Kramer weiter. Bei jungen Spielern reiche eine "ganz, ganz, ganz kleine Kleinigkeit, dass in einer Karriere zwischen Weltfußballer und guter Zweitligaspieler bei Hertha alles drin ist".

- Anzeige -