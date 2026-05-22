Lukas Podolski: Ex-Weltmeister gibt Karriereende bekannt

Der frühere Weltmeister Lukas Podolski hat eine Zukunftsentscheidung getroffen. Er beendet seine aktive Karriere im Sommer bei seinem Jugendverein Gornik Zabrze.

Lukas Podolski hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der 40-Jährige hat verkündet, dass er seine aktive Karriere im Sommer 2026 beendet.

"So, Feierabend". Mit diesen Worten gab "Poldi" am Freitag über die Social-Media-Kanäle seines polnischen Klubs Gornik Zabrze in einem Clip sein Karriereende bekannt.

"Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt. Weltmeister Lukas Podolski wird an diesem Wochenende seine erfolgreiche Karriere beenden. Er ist nun Eigentümer seines Jugendvereins - Gornik Zabrze. Vielen Dank für alles, Poldi, und viel Erfolg in deiner neuen Rolle!", heißt es im Post des Klubs.