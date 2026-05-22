Fußball
Lukas Podolski: Ex-Weltmeister gibt Karriereende bekannt
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:24 Min
Der frühere Weltmeister Lukas Podolski hat eine Zukunftsentscheidung getroffen. Er beendet seine aktive Karriere im Sommer bei seinem Jugendverein Gornik Zabrze.
Lukas Podolski hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der 40-Jährige hat verkündet, dass er seine aktive Karriere im Sommer 2026 beendet.
"So, Feierabend". Mit diesen Worten gab "Poldi" am Freitag über die Social-Media-Kanäle seines polnischen Klubs Gornik Zabrze in einem Clip sein Karriereende bekannt.
"Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt. Weltmeister Lukas Podolski wird an diesem Wochenende seine erfolgreiche Karriere beenden. Er ist nun Eigentümer seines Jugendvereins - Gornik Zabrze. Vielen Dank für alles, Poldi, und viel Erfolg in deiner neuen Rolle!", heißt es im Post des Klubs.
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Lukas Podolski: Weltmeister 2014 und Idol des 1. FC Köln
Podolski blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück - mit dem Highlight des WM-Titelgewinns 2014 in Brasilien. Insgesamt bestritt Podolski 140 Länderspiele für das DFB-Team (49 Tore).
In der Bundesliga schaffte er einst den Durchbruch beim 1. FC Köln, dort reifte der Offensivspieler schnell zum Star und in weiterer Folge zum Nationalspieler. Später folgten weitere Stationen beim FC Bayern München, dem FC Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray Istanbul.
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Seit 2021 ließ Podolski seine Karriere in Polen ausklingen. Dabei spielte er nicht nur für den Klub, sondern mittlerweile gehört er ihm sogar mehrheitlich. Kürzlich erwarb der Offensivspieler 86 Prozent der Vereins-Anteile. Der Kaufpreis soll rund 940.000 Euro betragen haben.
Sportlich verabschiedet sich Podolski noch mal mit einem Titel in die Fußball-Rente. Er gewann erst kürzlich mit Gornik Zabrze den polnischen Pokal.
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