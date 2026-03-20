Hamburger SV: Kuriose Strafe für Alkoholsünder - Jean-Luc Dompe muss 10.000 Warnwesten bezahlen

Beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV muss Alkoholsünder Jean-Luc Dompe als Strafe für 10.000 Warnwesten aufkommen.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat nach der Alkoholfahrt von Jean-Luc Dompe mit einer kuriosen Strafe auf die Verfehlung des Offensivstars reagiert.

Wie die "Bild" berichtete und ein Sprecher des HSV auf Anfrage der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte, muss Dompe als Maßnahme neben seiner klubinternen Strafe in angeblicher Höhe von 100.000 Euro auch noch 10.000 Warnwesten besorgen und diese selbst bezahlen. Der Stückpreis beträgt dem Bericht nach zwischen zwei und fünf Euro.

Diese Warnwesten sollen dann in Schulen und Kindertagesstätten in und um Hamburg verteilt werden – teilweise von Dompe persönlich als Teil seiner Strafe durch den Klub. Diese beinhaltet nämlich auch soziales Engagement.