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Hamburger SV: Kuriose Strafe für Alkoholsünder - Jean-Luc Dompe muss 10.000 Warnwesten bezahlen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:33 Min
Beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV muss Alkoholsünder Jean-Luc Dompe als Strafe für 10.000 Warnwesten aufkommen.
Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat nach der Alkoholfahrt von Jean-Luc Dompe mit einer kuriosen Strafe auf die Verfehlung des Offensivstars reagiert.
Wie die "Bild" berichtete und ein Sprecher des HSV auf Anfrage der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte, muss Dompe als Maßnahme neben seiner klubinternen Strafe in angeblicher Höhe von 100.000 Euro auch noch 10.000 Warnwesten besorgen und diese selbst bezahlen. Der Stückpreis beträgt dem Bericht nach zwischen zwei und fünf Euro.
Diese Warnwesten sollen dann in Schulen und Kindertagesstätten in und um Hamburg verteilt werden – teilweise von Dompe persönlich als Teil seiner Strafe durch den Klub. Diese beinhaltet nämlich auch soziales Engagement.
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HSV-Star Dompe hatte 1,34 Promille Alkohol im Blut
Dompe wurde im Januar 2026 bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei angetrunken am Steuer erwischt. Anschließend wurde ein Alkoholwert von 1,34 Promille beim 30-Jährigen gemessen.
Als er dann die Polizeistation verließ, schnappte er sich einen E-Scooter, was ein weiteres Verfahren zur Folge hatte.
Zudem handelt es sich beim Franzosen um einen Wiederholungstäter. Im Februar 2023 lieferte er sich in Hamburg ein illegales Straßenrennen und kollidierte dabei mit einer Bushaltestelle.
Während der HSV die Causa Dompe mit der internen Strafe bereits abgehandelt hat, steht das strafrechtliche Urteil gegen den Fußball-Profi noch aus.
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