ran Fußball Bundesliga Bundesliga: Kovac nach Elfmeter-Drama - "VAR ist nicht das Problem" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Borussia Mönchengladbach darf vorzeitig jubeln. Die Fohlen bezwingen Borussia Dortmund und werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.

Dank eines späten Treffers hat Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski gewann gegen Borussia Dortmund verdient 1:0 (0:0) und verhinderte zudem die vorzeitige Vizemeisterschaft des West-Rivalen. Diese könnte der BVB am kommenden Spieltag perfekt machen. BVB-Noten in Gladbach: Zwei Fünfer und viele Vierer Die Gladbacher entledigten sich ihrer letzten Abstiegssorgen. Lange hatte es ausgesehen, als würden erstmals seit mehr als 30 Jahren keine Treffer im Borussen-Duell fallen. Doch Haris Tabakovic (88.) verhinderte spät das 0:0, das bislang letzte torlose Unentschieden der beiden West-Rivalen hatte es im April 1994 gegeben.

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Gladbach von Beginn an mit überzeugender Leistung Mönchengladbach ging das Spiel entschlossen und resolut an. Damit hinterließ das Team von Trainer Eugen Polanski durchaus Eindruck, der BVB kam im gesamten ersten Durchgang zu keiner einzigen nennenswerten Chance. Allerdings haperte es im Gladbacher Spiel bei allem Engagement an Durchschlagskraft. Meist war bereits der vorletzte Pass zu ungenau, sodass BVB-Torhüter Gregor Kobel zunächst einen weitgehend entspannten Nachmittag verbringen durfte. Nur einmal war der Keeper gefordert - und dann direkt hellwach: Die Direktabnahme von Tabakovic (32.) wehrte der Schweizer stark ab. Dafür holte sich Kobel sogar vom Gladbacher Stürmer einen anerkennenden Handschlag ab. Der BVB hatte erneut auf den zuletzt sehr starken Samuele Inacio gesetzt. Der Italiener begann wie beim souveränen 4:0 gegen den SC Freiburg in der Vorwoche im offensiven Mittelfeld. Doch auch der 18-Jährige konnte sich zunächst nicht durchsetzen, Stürmer Serhou Guirassy ließ sich teilweise sehr tief fallen, um überhaupt am Spiel teilnehmen zu können. FC Bayern München vor Rückspiel mit PSG: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern nicht reichen - Kommentar