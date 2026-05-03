:newstime Schalke feiert Bundesliga-Rückkehr Videoclip • 01:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im vorletzten Auswärtsspiel dieser Bundesliga-Saison trat Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach an. ran hat die Noten der Stars von BVB-Trainer Niko Kovac.

Borussia Dortmund hat es am 32. Bundesliga-Spieltag verpasst, den zweiten Tabellenplatz fix zu machen. Beim 0:1 bei Borussia Mönchengladbach kassierte das Team von Trainer Niko Kovac die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Insgesamt kam der BVB kaum einmal gefährlich vor das Tor der Gastgeber, die mit dem Dreier den Klassenverbleib sichern. Das Tor des Tages erzielte Haris Tabakovic in der 88. Minute. Neues DFB-Trikot geleaked: Wildes Design spaltet Netz Die Dortmunder bleiben mit 67 Punkten fünf Zähler vor RB Leipzig, eröffnen den 33. Spieltag am Freitag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. ran präsentiert die Noten und die Einzelkritik der BVB-Stars beim Auftritt in Gladbach.

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Gregor Kobel Der Keeper steht öfter im Blickpunkt, als er erwartet haben dürfte. Erstmals muss er sich bei einem Scally-Abschluss strecken. Später hält Kobel stark gegen Tabakovic, der aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Kurz nach Wiederanpfiff wäre der Schweizer wohl auch geschlagen gewesen, doch der Bosnier setzt die Kugel am Pfosten vorbei. Bei den übrigen Abschlüssen ist er stets zur Stelle, bis Tabakovic allein vor dem Tor auftaucht und ihn überwindet. ran-Note: 2

Luca Reggiani Für den jungen Italiener ist es der erste Einsatz seit März. Das ist ihm in einigen Szenen anzumerken, so verliert Reggiani den Ball und ermöglicht Gladbach so einen Vorstoß. Muss auch ansonsten Lehrgeld zahlen, stört Tabakovic bei dessen großer Chance zu Beginn des zweiten Durchgangs aber entscheidend. Von da an stabiler. ran-Note: 3

Waldemar Anton Der Abwehrchef stopft einige Lücken, aber kann auch nicht jede Chance unterbinden. Kurz nach Wiederbeginn verschätzt er sich bei einer Honorat-Hereingabe und begünstigt damit eine Chance für Tabakovic. Anton hat mit seinen Nebenleuten insgesamt Schwerstarbeit zu verrichten. Meldet sich kurz vor Schluss offensiv mit einem Kopfball ab, der das Tor aber deutlich verfehlt. Wenig später hebt er das Abseits gegen Tabakovic beim Gladbacher Tor auf. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Längst nicht immer agiert der Kapitän sattelfest. So rutscht er in einer Szene zunächst weg und verliert den Ball, um wenig später auch in einem Kopfballduell das Nachsehen zu haben. Nach vorne liefert Schlotterbeck obendrein kaum Impulse. Nach einer Grätsche gegen Stöger, der jedoch freiwillig abhebt, kassiert er Gelb und kann es nicht glauben. Wichtig ist sein Block gegen einen Reitz-Versuch aus kurzer Distanz. ran-Note: 4

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Julian Ryerson Bei der ersten Gladbacher Chance lässt sich der Norweger zu einfach von Scally überlaufen. Seine beste Offensivszene folgt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Ryerson mit einer flachen Hereingabe Inacio findet. Nach einem gefälligen BVB-Angriff zieht er aus der Distanz ab und verfehlt das Tor. Aber über seine Seite kommen die Gastgeber oft durch. Macht für die letzten Minuten Platz für Yan Couto. ran-Note: 4

Jobe Bellingham Vom Engländer ist lange Zeit so gut wie nichts zu sehen. Unter anderem verliert Bellingham das Kopfballduell, als Engelhardt nach einer Ecke knapp vorbeinickt. In der zweiten Hälfte deutet er zumindest in einigen Situationen an, was in ihm steckt. Aber nur bis 15 Minuten vor Schluss, denn dann muss er Özcan Platz machen. ran-Note: 4

Maximilian Beier Der eigentliche Stürmer ist viel in der Defensive gefordert und dabei durchaus wackelig. Honorat kommt ein ums andere Mal durch und zum Flanken. Am Einsatz mangelt es aber nicht. Kovac nimmt ihn nach einer Stunde runter. ran-Note: 4

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Julian Brandt In der Anfangsphase wird der dienstälteste Dortmunder von Guirassy geschickt, kommt aber im Laufduell mit Sander nicht zum Abschluss. Danach taucht er bis zur Pause ab. Sein Schuss mit links im zweiten Durchgang geht deutlich daneben. Als Brandt ein weiteres Mal in Abschlussposition an den Ball kommt, gibt er die Verantwortung lieber ab. Die Schlussphase erlebt er auf der Bank mit. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Dem Österreicher gelingt es zunächst gar nicht, das Dortmunder Spiel zu ordnen und zu beruhigen. Stattdessen hängt Sabitzer komplett in der Luft und läuft vor allem hinterher. Im zweiten Durchgang steigert er sich etwas. Sein Freistoß geht aber klar am Ziel vorbei. ran-Note: 5

Serhou Guirassy Es ist nicht das Spiel für den Torjäger. Guirassy kann sich kaum in Szene setzen, hat einen ganz schweren Stand gegen den aufmerksamen Elvedi. Oft muss er sich die Bälle schon am Mittelkreis holen. Nach rund 75 Minuten wird er erlöst. ran-Note: 5

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Samuele Inacio Der Youngster kommt über weite Strecken kaum in gefährliche Räume. Erst kurz vor dem Pausenpfiff bringt Inacio einen Ball auf Vorlage von Ryerson ungefährlich in Richtung Nicolas. Als der Italiener in der zweiten Hälfte zum Abschluss kommt, verzieht er. Vor dem 0:1 verliert der Italiener den Ball. ran-Note: 4

Daniel Svensson Nach rund einer Stunde ersetzt er Beier. Auch Svensson kommt vorne kaum zur Geltung, muss gegen Honorat viel nach hinten arbeiten. ran-Note: 4

Salih Özcan Für die letzte Viertelstunde kommt er für Bellingham. Auch der Türke ist in dieser Zeit vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt. ran-Note: ohne Bewertung

Fabio Silva Er ersetzt in der letzten Viertelstunde Guirassy. Der Portugiese führt sich direkt bei einem Konter gut ein, zieht aber knapp drüber. ran-Note: ohne Bewertung

Yan Couto Kommt für die Schlussphase anstelle von Ryerson, hat aber keine nennenswerten Szenen mehr. ran-Note: Ohne Bewertung