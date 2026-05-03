Manchester United kehrt nach zwei Jahren Abstinenz in die Champions League zurück. Die Red Devils konnten den FC Liverpool mit 3:2 bezwingen.

Der FC Liverpool hat im prestigeträchtigen Duell bei Manchester United Moral bewiesen und dennoch eine Pleite kassiert. Im Old Trafford holte das Team um Nationalspieler Florian Wirtz zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand auf, ging aber doch beim 2:3 (0:2) ohne Punkte vom Platz.

Die kurze Erfolgsserie von drei Ligasiegen in Folge ist damit gerissen, die Qualifikation für die Champions League noch nicht perfekt.

Der schnelle Doppelschlag für United durch den früheren Berliner Matheus Cunha (6.) sowie den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (14.) ließ den nächsten unerklärlichen Leistungsabfall in Liverpools wankelmütiger Saison erahnen. Doch Dominik Szoboszlai (47.) und Cody Gakpo (56.) brachten die Reds zurück ins Spiel.

Mit einem Sieg wäre die erneute Teilnahme an der Königsklasse perfekt gewesen, doch darüber freute sich stattdessen United. Kobbie Mainoo schoss Manchester zum Sieg und damit in die Champions League (77.).

Für die Red Devils ist es die Rückkehr in die Königsklasse nach einer zweijährigen Abstinenz.