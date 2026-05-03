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Liverpool verliert im Old Trafford - Manchester United macht Champions-League-Teilnahme fix

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Manchester United: Tränenbeichte bei Casemiros Frau

Videoclip • 01:04 Min

Manchester United kehrt nach zwei Jahren Abstinenz in die Champions League zurück. Die Red Devils konnten den FC Liverpool mit 3:2 bezwingen.

Der FC Liverpool hat im prestigeträchtigen Duell bei Manchester United Moral bewiesen und dennoch eine Pleite kassiert. Im Old Trafford holte das Team um Nationalspieler Florian Wirtz zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand auf, ging aber doch beim 2:3 (0:2) ohne Punkte vom Platz.

Die kurze Erfolgsserie von drei Ligasiegen in Folge ist damit gerissen, die Qualifikation für die Champions League noch nicht perfekt.

Der schnelle Doppelschlag für United durch den früheren Berliner Matheus Cunha (6.) sowie den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (14.) ließ den nächsten unerklärlichen Leistungsabfall in Liverpools wankelmütiger Saison erahnen. Doch Dominik Szoboszlai (47.) und Cody Gakpo (56.) brachten die Reds zurück ins Spiel.

Mit einem Sieg wäre die erneute Teilnahme an der Königsklasse perfekt gewesen, doch darüber freute sich stattdessen United. Kobbie Mainoo schoss Manchester zum Sieg und damit in die Champions League (77.).

Für die Red Devils ist es die Rückkehr in die Königsklasse nach einer zweijährigen Abstinenz.

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Liverpool egalisiert starken United-Start: Mainoo wird zum Matchwinner

Zum Blitzstart verhalf United eine Ecke, die über Umwege bei Cunha landete. Sein erster Abschluss wurde geblockt, sein zweiter unhaltbar ins rechte Eck abgefälscht, Sesko erhöhte wenig später mit einem Abpraller aus kurzer Distanz. Eine höhere Führung zur Pause wäre durchaus möglich gewesen.

Nach dem Seitenwechsel brachte Szoboszlai Liverpool mit einem Solo zurück. An der Mittellinie fing der Ungar einen Pass ab und marschierte entfesselt nach vorne, dort reichte die Kraft noch für einen überlegten Abschluss ins linke Eck. Gakpo glich nach einem Fehler von United-Keeper Senne Lammens aus. Den Schlusspunkt aber setzte Mainoo mit einem Distanzschuss.

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