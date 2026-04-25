ran Fußball Bundesliga HSV: Transfer-Traum! Merlin Polzin schwärmt von Bayern-Star Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Der Hamburger SV muss noch etwas zittern im Bundesliga-Abstiegskampf, nachdem der Aufsteiger die Vorentscheidung im Heimspiel gegen Hoffenheim verpasst hat.

Das Bangen geht weiter: Der Hamburger SV hat die Steilvorlage der Konkurrenz nicht genutzt und eine Vorentscheidung im Abstiegskampf der Bundesliga verpasst. Gegen den Champions-League-Anwärter TSG Hoffenheim verlor der ersatzgeschwächte HSV im heimischen Volksparkstadion mit 1:2 (1:2). In einem intensiven Samstagabend-Spiel waren die Gäste zu abgezockt. FC Bayern: Diese Offensiv-Maschine ist unaufhaltsam, aber die erste Halbzeit eine Warnung - ein Kommentar Die TSG darf dank des zweiten Erfolges nacheinander weiter von der Königsklasse träumen, zumindest über Nacht sprangen die Hoffenheimer auf Rang vier der Tabelle.

Asllani und Lemperle bringen TSG auf Kurs Fisnik Asllani (18.) mit seinem zehnten Saisontreffer und Tim Lemperle (45.) schossen den 17. Saisonsieg für das Überraschungsteam heraus. Das Foulelfmeter-Tor von Robert Glatzel (34.) war zu wenig für den HSV. Konkurrenz recht glimpflich davon. Weil auch der VfL Wolfsburg und der FC St. Pauli zuvor nicht gewannen, trennen den HSV drei Spieltage vor Schluss noch immer fünf Punkte vom Relegationsplatz. "Wir können und müssen es besser machen", hatte Merlin Polzin mit Blick auf die 1:4-Packung im Hinspiel in Hoffenheim gesagt. Für den HSV-Trainer, der unter anderem auf Topverteidiger Luka Vuskovic, Miro Muheim und Jean-Luc Dompé verzichten musste, galt es dann aber trotz einer ausgeglichenen Anfangsphase, den nächsten Rückschlag verkraften. Nach einer starken Flanke von Vladimir Coufal hatte Asllani in der Mitte zu viel Platz und traf unbedrängt.

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