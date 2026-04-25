Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga hat die SV Elversberg in einer spektakulären Begegnung in Darmstadt einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Die SV Elversberg hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga verpasst. Die Saarländer mussten sich trotz Überzahl in einem äußerst unterhaltsamen Verfolgerduell bei Darmstadt 98 mit einem 3:3 (3:2) begnügen und rutschten auf Platz vier ab.

Darmstadt liegt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg nun sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück und hat damit nur noch theoretische Aufstiegschancen.

Dabei führten die Gastgeber durch Patric Pfeiffer (14.) und Fraser Hornby (15.) schnell mit 2:0, doch Elversberg drehte durch die Tore von Tom Zimmerschied (26.), Maximilian Rohr (34.) und Lukas Petkov (45.+2) noch vor der Pause die Begegnung. Pfeiffer sah zudem nach einer Notbremse die Rote Karte (44.). Hornby glich mit seinem zweiten Tor dennoch aus (51.).