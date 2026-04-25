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Real Madrid: Eder Militao wegen Verletzung wohl vor WM-Aus
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:42 Min
Der brasilianische Nationalspieler Eder Militao muss wohl auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde 2026 verzichten.
Angebliche Hiobsbotschaft für Eder Militao!
Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wird der Verteidiger von Real Madrid für die WM-Endrunde 2026 ausfallen.
Demnach hat sich der brasilianische Nationalspieler zuletzt im La-Liga-Spiel gegen Alaves eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen.
Eder Militao vom Verletzungspech verfolgt
Wie nun bekannt wurde, soll deshalb eine Operation bei Militao unumgänglich sein, da infolge dieser neuen Verletzung eine bereits vorhandene Narbe einer früheren Verletzung aufgebrochen sei.
Durch die jetzt wohl anstehende Operation wird seine Ausfallzeit auf vier bis fünf Monate geschätzt, womit er möglicherweise auch den Saisonstart 2026/27 bei Real verpassen könnte.
Für den 28-Jährigen wäre es die Fortsetzung einer unglaublichen Verletzungsproblematik mit unter anderem zwei Kreuzbandrissen in den Jahren 2023 und 2024. Auch in der laufenden Saison musste Militao bereits einige Male wegen muskulärer Probleme pausieren.
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