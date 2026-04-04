HSV rettet in Unterzahl Punkt gegen Augsburg

Der Hamburger SV verpasst einen vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt, sichert sich im Duell gegen Mitkonkurrent FC Augsburg aber in Unterzahl einen Punkt.

Der Hamburger SV hat in einer wegweisenden Saisonphase eine große Chance ungenutzt gelassen, in Unterzahl aber Schlimmeres verhindert. Im Duell zweier abstiegsbedrohter Teams kam der lange überlegene Bundesliga-Aufsteiger nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg hinaus.

Arthur Chaves (23.) traf für die Gäste aus Augsburg, Ransford Königsdörffer (60.) glich für den HSV aus, ehe Miro Muheim wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (64.). Die Hamburger verfügen durch den Punktgewinn zwar weiterhin über einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge, stehen aber vor komplizierten Wochen. In den abschließenden sechs Saisonspielen warten nur zwei Heimspiele und insgesamt fünf Duelle mit Europacup-Anwärtern.

HSV-Trainer Merlin Polzin überraschte mit seiner Startaufstellung, in der sich der zuletzt suspendierte Aufstiegsheld Robert Glatzel wiederfand - zum erst vierten Mal in der laufenden Saison. Ähnlich wie seinen Kollegen ging dem Mittelstürmer in der Anfangsphase aber die Torgefahr ab. Der FCA begnügte sich mit wenigen Offensivaktionen, von denen eine in der Führung mündete. Verteidiger Chaves stocherte den Ball nach einer guten Flanke von Marius Wolf über die Linie.