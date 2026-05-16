So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?

In der Relegation um die Bundesliga spielt der Drittletzte aus dem Oberhaus gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga um Klassenerhalt bzw. Aufstieg in zwei Extra-Spielen im Mai.

Nach dem Sieg gegen den St. Pauli am letzten Bundesligaspieltag muss der VfL Wolfsburg in die Relegation.

In der 2. Bundesliga kämpfen noch drei Teams um Platz drei und damit die Teilnahme an der Relegation. Nach dem 33. Spieltag hat Hannover 96 den Relegationsplatz in den Händen, aber die Niedersachsen sind punktgleich mit dem auf Rang vier liegenden SC Paderborn (jeweils 59 Zähler). Vor den Niedersachsen ist die SV Elversberg mit ebenfalls 59 Punkten auf Rang zwei.

Bundesliga - 34. Spieltag: Abstiegsszenarien

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.