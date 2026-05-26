In der Relegation zur 2. Bundesliga hat Zweitligist Greuther Fürth im Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen Heimrecht. Aber warum?

Die Relegation sorgt zum Ende der Saison noch einmal für richtig Spannung.

Die SpVgg Greuther Fürth hofft gegen Drittligist Rot-Weiss Essen auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Kein einfaches Unterfangen, zumal das Hinspiel in Essen mit 0:1 verloren ging.

Am Dienstagabend wird das Kleeblatt alles versuchen, um sich gegen den Abstieg aus der zweiten Liga zu stemmen. Ausgetragen wird das Rückspiel dabei im Fürth, ein Vorteil für den Zweitligisten.

Doch warum ist das so?