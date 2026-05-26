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Relegation zur 2. Liga: Heimrecht für Greuther Fürth - deshalb hat der Zweitligist den Vorteil im Rückspiel

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

Relegation: Wolfsburg-Star demoliert Kabinentür

Videoclip • 01:18 Min

In der Relegation zur 2. Bundesliga hat Zweitligist Greuther Fürth im Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen Heimrecht. Aber warum?

Die Relegation sorgt zum Ende der Saison noch einmal für richtig Spannung.

Die SpVgg Greuther Fürth hofft gegen Drittligist Rot-Weiss Essen auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Kein einfaches Unterfangen, zumal das Hinspiel in Essen mit 0:1 verloren ging.

Am Dienstagabend wird das Kleeblatt alles versuchen, um sich gegen den Abstieg aus der zweiten Liga zu stemmen. Ausgetragen wird das Rückspiel dabei im Fürth, ein Vorteil für den Zweitligisten.

Doch warum ist das so?

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Relegation: Das ist die DFL-Erklärung für die Ansetzung

"Das Heimrecht im Rückspiel besitzt jeweils der Club, der gemäß Spielplan der abgelaufenen Saison weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat", heißt es dazu in einer offiziellen Mitteilung der DFL.

Und weiter: "Da die letzten Spieltage der Bundesliga und 3. Liga am Samstag, 16. Mai, und der 34. Spieltag der 2. Bundesliga am Sonntag, 17. Mai, stattfanden, liegt das Heimrecht im Rückspiel in beiden Fällen beim Club der 2. Bundesliga", stellte die DFL klar.

Am Montagabend durfte sich bereits der SC Paderborn im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg über das Heimrecht im Relegations-Rückspiel freuen. Mit Erfolg: Paderborn schlug den VfL Wolfsburg mit 2:1 und ist im nächsten Jahr erstklassig.

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