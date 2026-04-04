Michael Gregoritsch liefert im Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Augsburg eine große Fair-Play-Geste ab. Auch sein Trainer Manuel Baum lobt die Aktion, äußert aber ebenso Kritik.

Michael Gregoritsch hat für seine Fair-Play-Geste beim Spiel beim Hamburger SV viel Anerkennung erhalten. "Sehr lobenswert" sei das Verhalten des Stürmers vom FC Augsburg gewesen, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin.

"Da sieht man, welch fairer Sportsmann er ist, dass er auf Nachfrage seinen Standpunkt mitgeteilt hat. Top, sich so zu verhalten", führte Polzin aus. Gregoritsch, der von 2015 bis 2017 in Hamburg gespielt hat, sei noch immer "derselbe faire Sportsmann, der er hier war", sagte er.

Nach einem Zweikampf zwischen Gregoritsch und dem Hamburger Fabio Vieira kurz vor der Pause hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin beim 1:1 (0:1) zunächst auf Freistoß für den FCA in aussichtsreicher Position kurz vor dem Strafraum entschieden. Nach heftigen Protesten der Hamburger und wohl auch aufgrund einer Behandlungspause des HSV-Spielers, sprach Aytekin im Anschluss mit Gregoritsch. Der Österreicher gab zu, dass kein Foul seines Gegenspielers vorgelegen hatte.