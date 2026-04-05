ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern beweist im Bundesligaspiel beim SC Freiburg große Moral und feiert nicht nur drei Punkte. Für den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid könnte dieser Sieg entscheidend gewesen sein. Ein Kommentar.

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FC Bayern: Das "Mia san mia" ist zurück Keine Frage, die Aufholjagd im Breisgau war ein Paradebeispiel für das "Mia san mia" der Bayern. Im Lichte der eigenen Stärke darf sich kein Gegner sicher fühlen - ganz egal, wie aussichtslos die Lage für die Bayern auch scheint. In den vergangenen Jahren mag dieser Nimbus zwischenzeitlich an Glanz und Kraft verloren haben. Doch unter Vincent Kompany ist er zurück. Natürlich war der Auftritt in Freiburg über weite Strecken nicht das, was sich Kompany vorgestellt hatte. Ohne Kane und den zunächst geschonten Michael Olise lahmte die Offensive merklich, auch die Abwehr kam immer wieder ins Schwimmen. Und bei allem Respekt vor Lucas Höler: Ein Mbappe würde wohl nicht so viele Chancen auslassen wie der Freiburger. Kompany muss das Spiel kritisch aufarbeiten, damit seine Mannschaft nicht von der Wucht des Bernabeu und der schieren individuellen Qualität der Madrilenen erdrückt wird. Hierbei ist aber auch anzumerken, dass Konrad Laimer, Dayot Upamecano und Aleksandar Pavlovic ebenfalls nicht in der Startelf standen. Der Franzose kam sogar gar nicht zum Einsatz. Aber auf diesem Niveau mit zwei derart herausragend besetzten Mannschaften entscheidet am Ende auch der Kopf. Und welche jüngsten Ereignisse dort gespeichert sind. Wer die Emotionen der Bayern-Spieler nach dem Siegtreffer von Lennart Karl in Freiburg gesehen hat, weiß, wie wichtig dieses Spiel war.

FC Bayern: Brust ist breiter als die von Real Madrid Eine Niederlage hätte Fragen aufgeworfen. Etwa nach Manuel Neuer, der zwar zunächst ein überragendes Spiel machte, dann aber das 0:2 maßgeblich verschuldete. Oder ob die Bayern ohne Kane überhaupt eine Chance in Madrid hätten, sollte er erneut ausfallen. So aber ist der letzte Eindruck ein positiver. Nicht nur aufgrund des Sieges an sich. Tom Bischof wurde mit seinem Distanz-Doppelpack zum frühen Helden des Spiels, Karl trotz einer lange Zeit dürftigen Vorstellung schließlich zum Matchwinner. Beide tankten auch individuell Selbstvertrauen. Nun wird Real aufgrund der Niederlage auf Mallorca nicht plötzlich an seinem eigenen Selbstverständnis zweifeln. Doch die Saison der Madrilenen ist ohnehin nicht die stabilste, ganz anders als bei den Bayern, die realistische Chancen auf drei große Titel haben. Die Ergebnisse vom Samstag spiegelten die unterschiedlichen Situationen eindrucksvoll wider. Real gerät schnell ins Taumeln, die Bayern finden einen Weg, auch Widerständen zu trotzen. Am Dienstag könnten diese zwei Spiele einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang des Duells nehmen. Die Brust der Bayern dürfte spätestens jetzt zweifellos breiter sein.

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