Champions League
Champions League: Darum darf der FC Bayern die Rückspiele zu Hause austragen
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
17:30 SAT.1 Bayern
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In der K.o.-Phase der Champions League haben die Bayern in dieser Saison in den Rückspielen immer Heimrecht. Das liegt nicht nur an ihren guten Leistungen in der Ligaphase.
Erst Atalanta Bergamo, dann Real Madrid, jetzt Paris Saint-Germain: In der K.o.-Phase der Champions League bestreitet der FC Bayern München in jeder Runde das Rückspiel zu Hause.
Das hat aber nichts mit Losglück zu tun. Schließlich hat es seit der Auslosung des Achtelfinals in der Königsklasse keine Ziehung mehr gegeben.
Ein Grund dafür, dass die Bayern im entscheidenden Spiel immer Heimrecht haben, liegt an ihrer sehr guten Bilanz nach der Ligaphase. Die hat das Team von Trainer Vincent Kompany mit sieben Siegen und einer Niederlage auf Platz zwei hinter dem FC Arsenal abgeschlossen, der als einzige Mannschaft alle acht Spiele gewann.
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FC Bayern profitiert von Regeländerung
Ein weiterer Grund liegt in der Reform, die die UEFA schon nach der ersten Saison seit der weitreichenden Modus-Änderung zur Spielzeit 2024/25 vorgenommen hat.
Seit dieser Saison dürfen demnach die in der Ligatabelle besser platzierten Mannschaften bis ins Halbfinale hinein die Rückspiele zu Hause austragen.
In der vergangenen Spielzeit galt dies nur für die Zwischenrunde und das Achtelfinale. Danach wurde das Heimrecht ausgelost. Nach wachsender Kritik an dieser Praxis wurde diese Regelung gekippt und für sämtlich K.o.-Runden bis zum Halbfinale erweitert.
Deswegen haben der FC Arsenal und der FC Bayern als Erst- und Zweitplatzierte der Ligatabelle bis ins Halbfinale im Rückspiel Heimrecht.
Champions League: Keine neue Setzliste bei Underdog-Siegen
Doch was passiert, wenn eine schlechter platzierte Mannschaft eine besser platzierte Mannschaft in der K.o.-Phase ausschaltet? Dann wird die Setzliste nicht aktualisiert. Stattdessen erhält der Sieger der Begegnung das Privileg des Heimrechts im Rückspiel.
Beispiel gefällig? Im Achtelfinale schaltete Atletico Madrid als 14. der Ligaphase das viertplatzierte Tottenham Hotspur aus. Im Viertelfinale gegen FC Barcelona übernahm dann Atletico die Position von Tottenham und durfte deswegen das Rückspiel zu Hause austragen, obwohl Barca in der Ligatabelle als Fünfter klar vor Atletico platziert war.
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